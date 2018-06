Favoritkou je Maria, tvrdí americká hvězda. Na zápas se Serenou se těším, hlásí ruská kráska

Maria Šarapovová dokázala Serenu Williamsovou porazit zatím jen dvakrát, a to v roce 2004 ve Wimbledonu a na Turnaji mistryň. Od té doby se tyto hráčky zrovna nemusí. Šarapovová loni ve své knize Nezastavitelná vysvětlila důvod. Serena porážku ve Wimbledonu nedokázala překousnout, Maria ji navíc viděla v šatně plakat, a Američanka pak prý prohlásila, že s tou malou mrchou už nikdy nesmí prohrát.

Hned další finále na Turnaji mistryň sice Serena opět prohrála, pak už ale v dalších osmnácti vzájemných zápasech kralovala. „Chtěla jsem si knihu přečíst a byla jsem nadšená, když vyšla,“ uvedla na webu BBC Williamsová. „Nemám vůči ní žádné negativní myšlenky, ale to, co jsem si v knize o sobě stihla přečíst, mě zklamalo,“ přiznala.

„V šatně jsem plakala mnohokrát, a také jsem hodně hráček viděla plakat, ale nikdy jsem to nešířila dál. Myslím, že je to normální a poukazuje to na velké odhodlání a touhu vítězit. To, co se tam odehrálo, tam ale také mělo zůstat. Je zbytečné se o tom vyjadřovat v knize a obzvláště, když to není v pozitivním tónu,“ dodala Williamsová, která se na kurty vrátila v březnu po mateřské pauze.

„Obě se postupně vracíme do špičkové formy, ale z naprosto odlišných důvodů. Ona hraje už rok, pro mě to bude další test po porodu. Pro nás obě je to ale něco nového, protože jsme byly zvyklé hrát na špičce. Každým zápasem se zlepšuji a doufám, že vše bude pokračovat. Teď je ale spíš favoritkou Maria,“ prohlásila třiadvacetinásobná grandslamová vítězka.

Zmíněné tenisové hvězdy se zatím naposledy na kurtech střetly v roce 2016 ve čtvrtfinále Australian Open. „Od našeho posledního zápasu už uběhla nějaká doba a v našich životech se toho hodně změnilo. Jakýkoliv zápas proti Sereně je pro mě výzvou,“ řekla Šarapovová. „I když má bilance proti ní není zrovna nejlepší, těším se, že budu hrát proti nejlepší hráčce,“ dodala ruská tenistka, vítězka pěti grandslamů.