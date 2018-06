Úplatky v tenise? Mně nabízeli statisíce, přiznal český grandslamový vítěz

Se sázkami na zápasy se ITF i další tenisové federace potýkají již řadu let, ve větší míře se však tyto problémy objevovaly na turnajích nižší úrovně. Jak však potvrdil Lukáš Dlouhý, stranou nezůstávají ani klání nejvyšší kategorie.

„Je to už hodně dávno, ale stalo se to. Přišli za mnou a nabízeli mi pětimístnou částku v eurech, abych ovlivnil zápas. Bylo to na turnaji nejvyšší kategorie ATP," připustil tenista.

A jak podle píseckého rodáka sázkařská mafie postupuje? „Dříve bylo časté, že s týmem hráče cestovali také lidé, kteří vynášeli informace a sami také sázeli. Myslím, že je v tenise stále mnoho cinklých sázek," říká dvojnásobný grandslamový šampión.

S úplatky se setkal i Berdych

Na rozdíl od jiných se však Dlouhý do podobných trablů nedostal. „Ten, kdo se do toho pustil, měl poté velké problémy a těžko se z toho dostával," dodává.

Dlouhý však zdaleka není jediný český hráč, který takovou nepříjemnou skutečnost zažil.

Před čtyřmi lety se do podobné situace dostal i Tomáš Berdych. "Dostávám šílené zprávy! Rád bych vám řekl, že můj vztah k sázení je 0. Nezajímá mě a nikdy zajímat nebude! Neznám a nechci znát systém a principy sázení! Tak dost!" reagoval tehdy naštvaný tenista na Facebooku.