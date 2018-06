Zklamaná legenda. Navrátilová se ostře pustila do Plíškové!

Navrátilová se těšila, jak české hráčky na French Open zazáří. Jenže když do Paříže dorazila, byly už v singlu všechny ze hry venku. A tenisová legenda se netajila zklamáním. Nejvíc to pak od ní schytala po nepovedeném vystoupení na antuce právě turnajová šestka – Karolína Plíšková.

„Musí si všechno srovnat v hlavě, protože tenisově jí nechybí skoro nic. Emociálně se do toho musí narvat, aby ta emoce byla pozitivní, i když to nejde,“ vzkázala tenistce legenda na Radiožurnálu. „Je lehké vyhrát zápasy, když všechno jde. Když to nejde, to pak poznáte člověka,“ dodala Navrátilová.

Sama dokázala vyhrávat grandslamové turnaje ve dvouhře i čtyřhře. Nejvíce trofejí získala na trávě ve Wimbledonu. A legendární tenistka věří, že právě v All England Clubu české hráčky předvedou daleko lepší výkony. Víc čeká určitě i od Plíškové.

„Má dost času si oddychnout a pak zase bude hrát na sto procent. Ale to musí být i v tréninku. Nemůžete se vyšponovat jenom při zápase. Musíte mít pořád při přípravě ten focus (soustředění). A intenzita tam musí být pořád,“ dostala na závěr na dálku další radu česká tenisová jednička.