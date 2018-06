Nadala zachránil od pohromy déšť. Proč si zavolal lékaře, když nebyl zraněný?

„Včera jsem měl trochu štěstí, že déšť zápas přerušil. Prožíval jsem těžké momenty. On hrál velmi dobře, zatímco já jsem byl příliš defenzivní. Zažíval jsem větší stres, než bývá obvyklé. Díky pauze jsem měl možnost se uklidnit, vše si znovu promyslet a vidět to s čistší hlavou," přiznal rodák z Mallorky.

Změnu pocítil ještě ve středu po první pauze vynucené rozmary počasí, kvůli níž byl duel na necelou hodinu přerušen.

„Potom už jsem měl ze hry úplně jiný pocit, nabyl jsem sebevědomí a situace se začala měnit," potvrzoval.

Déšť přišel pro Rafaela Nadala v pravý čas.

Charles Platiau

Ve čtvrtek už to byla v podání desetinásobného šampióna Roland Garros jednoznačná jízda. „Vše se totálně změnilo pro mě i pro soupeře. Včera se mi vůbec nedařilo otevřít si kurt, dnes jsem se mnohem lépe pohyboval, dobře jsem trefoval bekhend a po jeho forhendu se mi dařilo útočit," těšilo antukového krále.

Své fanoušky kromě ztráty úvodní sady trochu znervózněl také vyžádanou pauzou, během níž mu přivolaný lékař obvazoval levou ruku. Španělská hvězda ale obavy o zranění rozptýlila.

Jen dvě vítězství už dělí Rafaela Nadala od 11. triumfu na French Open.

Gonzalo Fuentes

„Bylo hrozné vlhko a po pažích mi stékal pot až do rukou. Potřeboval jsem se proti tomu nějak chránit. Když si necháte dát tejp pod potítko, udrží to více potu. To je celé," rozklíčoval záhadu Nadal.

Jeho příštím soupeřem v boji o finále bude další Argentinec Juan Martín del Potro. „Hrát s Rafou je výzva, kterou chce každý. Nevím, jestli vyhraju, ale budu čerpat energii a lásku z fanoušků a to je pro mě nejdůležitější," těší se na velkou bitvu Del Potro.