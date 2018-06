Kdo zastaví Nadala? Del Potro je pro něj noční můrou, tvrdí legenda

Kraluje tenisovému světu, na antuce je téměř k neporažení. Rafael Nadal si v pátek zahraje pojedenácté v kariéře semifinále French Open. Na druhé straně kurtu bude stát Juan Martin Del Potro, a právě argentinský hráč by podle legendy Matse Wilandera mohl světovou jedničku zastavit v cestě za dalším titulem.

Fanoušci i odborníci očekávají strhující bitvu. V pátek odpoledne se v semifinále proti sobě postaví světová jednička se světovou šestkou. Ačkoli více lidí věří, že si finále po boji zahraje Rafael Nadal, najdou se i tací, kteří favorizují Juana Martina Del Potra. „Je pro Nadala noční můrou,“ řekl na webu worldtennisusa.org Mats Wilander.

„Zosobňuje někoho, kdo si věří tak hodně jako třeba Federer. Umí se dostat do ráže, zároveň ale na kurtu působí klidně,“ prohlásil o devětadvacetiletém Argentinci bývalý švédský tenista. „Del Potro je vysoký, takže mu Nadalovy údery, které skáčou vysoko, nebudou dělat potíže,“ zamýšlela se dál bývalá světová jednička.

„Také má dvě obrovské zbraně. Servis, kterým získává hodně bodů, a nejlepší forhend na okruhu. K tomu všemu je jen málo hráčů, kterých by se bál,“ dodal vítěz sedmi grandslamů. A jak to vidí Del Potro? „Hrát proti Rafovi je výzva, kterou chce každý tenista. Nevím, jestli vyhraju, ale každopádně budu čerpat energii a lásku z fanoušků, a to je pro mě nejdůležitější,“ prohlásil Del Potro.

„Del Potro výborně podává, je odzadu agresivní a letos má za sebou fantastické výsledky,“ chválil svého soupeře dvaatřicetiletý Nadal. „Když budu bránit, prohraju, takže musím hrát aktivně,“ uzavřel vítěz šestnácti grandslamů. Rafael Nadal se s Juanem Martinem Del Potrem doposud střetli čtrnáctkrát. Devětkrát se z výhry radoval Nadal, pětkrát zvítězil Del Potro.