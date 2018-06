Dojemné gesto! Česká hvězdička věnovala výhru na French Open zesnulé legendě

V Paříži uspěly dvadvacetileté hráčky jako třetí český pár v historii. Před nimi dokázala debl na Roland Garros ovládnout právě Jana Novotná v páru s Helenou Sukovou v roce 1990 a Andrea Sestini Hlaváčková, Lucie Hradecká před sedmi lety.

😘🏆



Congratulations to our newly crowned women's doubles champions, Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova! #RG18 pic.twitter.com/xZ2goI9B3X — Roland-Garros (@rolandgarros) 10. června 2018

"Jsme šťastné, jak jsme to zvládly. Ve finále se to sešlo úplně úžasně a je neuvěřitelné, že budeme na trofeji zapsané i za padesát let," smála se Krejčíková.

"Je to nepopsatelný zážitek, už nám to nikdo nevezme. S Bárou můžeme být skvělý pár, známe se a víme, co od sebe čekat. Tady se to naplno projevilo. Protrápily jsme se prvními koly a nakonec jsme ukázaly, jak silné dokážeme být," řekla Siniaková.