Odejde legenda od dlouholetého sponzora? Japonská firma předložila Federerovi lukrativní nabídku

Hodně lukrativní nabídka stojí před fenomenálním tenistou Rogerem Federerem. Šestatřicetiletému Švýcarovi už před pár měsíci vypršela smlouva s firmou Nike, která ho po celou dobu jeho dosavadní kariéry oblékala. Podle webu sport1.de však kontrakt nebude prodloužen a Federer zakotví u konkurence.

Vítěz dvaceti grandslamů se údajně dohodl s japonskou značkou Uniqlo. Ta již v minulosti sponzorovala Novaka Djokoviče a teď v jejím oblečení můžeme vídat Keie Nišikoriho. „Vše je zatím v jednání. Není vyloučeno, že prodloužím smlouvu s Nike, a není vyloučeno ani, že změním značku,“ uvedl Federer na webu express.co.uk.

Podle dostupných informací by si Federer u firmy Uniqlo hodně finančně polepšil. Za novou smlouvu by ročně obdržel třicet miliónů (přes 653 miliónů korun), což je trojnásobek proti kontraktu s Nike. Smlouva by měla být desetiletá, což by znamenalo, že by Federer značku propagoval nejspíš i po ukončení kariéry.

Je tedy možné, že na slavném Wimbledonu uvidíme Rogera Federera již v jiné značce oblečení. Otázkou je, v jakých botách bude hrát, neboť Uniqlo sportovní obuv nevyrábí. Roger Federer se u Nike navíc podílel na vlastní kolekci oblečení Nike RF a i nad ní tak visí otazník, co s ní bude.