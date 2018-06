Bouchardová, Nadal, nebo účet? Co tak uchvátilo Federera s Berdychem?

Co to tam mají? Fotka Rogera Federera a Tomáše Berdycha, jak po společném tréninku ve Stuttgartu zaujatě zírají do Švýcarova mobilu, obletěla svět. Co sledovali, ví jen oni sami, a tak oficiální web ATP přišel s nápadem zeptat se fanoušků, co si myslí, že oba tenisty tak upoutalo. Vtipné komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat.