Mají mít tenistky stejné odměny jako tenisté? My si zasloužíme více peněz, tvrdí Nadal

Otázka rovnosti žen a mužů je ožehavým tématem, tenis nevyjímaje. Už v minulosti se řešilo, zda by hráčky měly dostávat stejné odměny jako tenisté. Zatím tomu tak je jen na grandslamech, a i to se třeba nelíbí Rafaelu Nadalovi, který před pár dny ovládl French Open. „Přitáhneme více diváků, takže si zasloužíme více peněz,“ tvrdí světová jednička.

Téma odměn v tenise je již několik let velice diskutované. Tenistky na grandslamech dostávají stejné peníze jako muži. Zatímco některým tenistům to nevadí a tuto skutečnost chválí, najdou se i tací, kteří jsou hodně proti. „Je skvělé, že odměny pro vítězky a vítěze jsou stejné. Žádný jiný sport v tomto ohledu nedělá tolik jako tenis a je skvělé být součástí sportu, který jde příkladem,“ prohlásil loni Andy Murray.

To Novak Djokovič už jeho nadšení tolik nesdílí a nyní se k němu přidal i Rafael Nadal. „Mužský tenis by měl bojovat o větší odměny, protože čísla nám ukazují, že máme více diváků na zápasech,“ uvedl před časem srbský tenista a stejně to vidí i jeho španělský kolega. „Přitáhneme více diváků, takže si zasloužíme více peněz,“ řekl Nadal v rozhovoru pro italský magazín lo Donna.

„Modelky dostávají také více peněz než modelové. Proč? Protože mají větší sledovanost. Stejné je to v tenise. Tady máme my větší publikum,“ vysvětloval sedmnáctinásobný grandslamový vítěz. Někteří fanoušci se světovou jedničkou souhlasí a jeho názory chápou, jiné svými výroky pobouřil.

„Má pravdu. Za stejnou práci stejná odměna. Takže když jsou ženy stejně placeny, tak by měly hrát na grandslamech také pět setů,“ napsal například uživatel s nickem veganandsmart. „Jsem tvojí fanynkou mnoho let, ale doporučuju, abys tyhle komentáře týkající se odměňování žen přehodnotil,“ rozčilovala se diananoya.