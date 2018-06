Vondroušová prohrála počtvrté za sebou. Siniaková ztratila dobře rozehraný duel

Tenistka Markéta Vondroušová podlehla v prvním kole turnaje na Mallorce 2:6, 5:7 Australance Samantě Stosurové a stejně jako minulý týden v Hertogenboschi na trávě neuspěla. Osmnáctiletá česká hráčka prohrála na okruhu WTA čtvrtý zápas za sebou. Kateřina Siniaková nedotáhla v 1. kole v Birminghamu do úspěšného konce slibně rozehraný zápas s Kristinou Mladenovicovou a francouzské tenistce podlehla 6:1, 2:6, 4:6. Pro obě hráčky se jednalo o letošní první zápas na trávě.

Vondroušová v duelu s bývalou světovou čtyřkou a vítězkou US Open 2011 přišla šestkrát o podání. Po hladce ztracené první sadě měla v druhém setu šanci na vyrovnání. O šestnáct let starší soupeřce vzala hned v jeho úvodu servis a brejk si držela až do stavu 5:4, kdy podávala na zisk setu. Zkušená Stosurová si však vzala podání v pravý okamžik zpět a psychické výhody využila následně k ukončení zápasu.

Talentovaná Vondroušová, jež je aktuálně na 104. místě světového žebříčku, tak ztratila už čtvrtý zápas za sebou. Po vyřazení v druhém kole ve Stuttgartu v závěru dubna vypadla v 1. kole na Roland Garros a nyní prohrála dvakrát po přechodu na trávu.

Siniaková na Plíškovou nenarazí

Dvaadvacetiletá Siniaková prohrála s o tři roky starší Mladenovicovou po halovém turnaji v Petrohradu i druhý letošní zápas. Přišla tak o možnost zahrát si v druhém kole s Karolínou Plíškovou. Česká jednička se ještě dnes střetne se Slovenkou Magdalénou Rybárikovou, jež ji loni vyřadila v druhém kole Wimbledonu.

V Birminghamu ještě startují obhájkyně loňského titulu Petra Kvitová a Barbora Strýcová.

PALMA DE MALLRCA (tráva, dotace 250 000 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Stosurová (Austr.) - Vondroušová (ČR) 6:2, 7:5