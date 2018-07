Tohle byly žně. Češti slavili na evropském šampionátu, získali dvacet medailí

Český rafting slavil na ME velké úspěchy.

Český rafting patří mezi nejužší světovou špičku. Reprezentační výprava složená z posádek juniorů, juniorek, mužů, žen i veteránů o tom přesvědčila na uplynulém evropském šampionátu, kde posbírala dvě desítky cenných kovů.

Nejúspěšnější posádkou se stala reprezentace mužů ve složení Aleš Daněk, Jan Havlíček, Ondřej Pinkava, Jan Šťastný a Ondřej Rolenc z TR Hiko Prostějov.

"Je to skvělé, šampionát byl pro nás takovou malou přípravou na nadcházející světové mistrovství, které se pojede v Argentině. Teď jsme si potvrdili, na čem je potřeba ještě zapracovat, a to chceme do podzimu zlepšit," řekl čerstvý mistr Evropy Aleš Daněk.

Úspěchy zaznamenaly také juniorské posádky, a to hned v několika kategoriích. České barvy hájily na Slovensku posádky z oddílu Gymnázia Letohrad i mladíci z Raft Teamu Jeseník, pro které šlo o debut na mistrovství Evropy. Svou kategorii ovládli také muži v kategorii masters, kteří získali několik zlatých kovů. Konkrétně se jednalo o posádku TR Masters A a Ježek Team Jihlava.