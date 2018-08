Génius z Kalifornie. Desetiletý chlapec překonal rekord legendárního plavce Phelpse

Jeho přátelé mu říkají „Superman“. A to nejen kvůli shodnému jménu se slavným superhrdinou. O víkendu tento desetiletý klučina předvedl na závodech Far West International Championship v Kalifornii neskutečný výkon, když na trati 100 metrů motýlek zaplaval čas 1:09:38 a překonal tak Phelpsův čas z roku 1995.

A to zdaleka není vše. „Clark chodí na lekce klavíru, dělá bojová umění, ve škole se učí programování a další věci,“ říká jeho hrdý otec Chris Apuada.

„Nedělá mi to větší problémy. Jde o to jen si všechno dobře naplánovat. Ale plavání opravdu miluji. Mám kolem sebe hodně lidí, kteří mě v tom podporují. Moji rodiče i trenéři mi moc pomáhají,“ říkal pro CNN mladík mnoha talentů.

Neskutečný výkon Clarka dostává ještě na větší úroveň fakt, že se plavání závodně věnuje teprve čtvrtým rokem. „Je naprosto jedinečný a jiný než děti jeho věku. jeho progres je neuvěřitelný,“ říká trenérka mladého talentu Diana Riana.

„Když chcete uspět, musíte si být jistí, že to dokážete. Je to otázka rozhodnutí. A já si za svým snem půjdu. A je přitom úplně jedno, co vám jiní říkají. Musíte si věřit. Od svých sedmi let chci být jako Phelps. Chci být jako on a jednou závodit i na olympijských hrách,“ říká mladý Apuada.