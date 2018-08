Micka šokoval sám sebe: nejslabší disciplína a hned finále

Takhle povedený vstup do velké akce nepamatuje. Plavec Jan Micka si v pátek dopoledne odbyl na evropském šampionátu v Glasgow premiéru na kraulařské čtyřstovce a z povinného startu před svou hlavní distancí na 1500 metrů senzačně vytěžil postup do večerního finále časem 3:49,17 min. atakujícím vlastní český rekord 3:48,32.

Kraulař Jan Micka po postupu do finále ME na 400 metrů

„Na startu jsem byl trochu nervózní, protože plavec vedle mě nenastoupil a zůstala tam volná dráha. Měl jsem tak horší kontakt se špičkou a bál jsem se, že se nedokážu udržet. Naštěstí jsem vizuální kontakt neztratil a nakonec dohmátl v rozplavbě čtvrtý a celkově sedmý," hodnotil Micka svůj úvodní start, po němž odcházel od bazénu s nevěřícím úsměvem na rozzářené tváři. „Člověk si hned trochu zvedl sebevědomí do dalších závodů, které jsou hlavní. Tohle finále už mi teď nikdo nevezme," juchal třiadvacetiletý závodník.

Nečekaný postup Micka navíc slavil s vědomím, že se při rozplavání necítil ve své kůži. "Včera se mi plavalo skvěle, dnes ráno jsem ale skočil do bazénu a bylo to na dvě věci. Vůbec jsem se necítil a říkal si jen, že to bude zase ostuda. Místo toho jsem doufám udělal radost trenérce a ostatním, ať už rodině nebo členům týmu, Marianu Jelínkovi, Davidu Vrbickému a dalším," děkoval na dálku svému okolí.

Nepřekonaný osobní rekord plavce pražského USK nemrzel. „Zůstalo tam nějakých sedm desetin? Chtěl jsem osobák zaplavat, protože jsem nevěřil, že bych mohl postoupit do finále, a chtěl jsem dobrý výsledek. Ale konstelace hvězd byla příznivá a jsem fakt spokojený, protože takhle rychle jsem čtyřstovku už dlouho neplaval. Navíc je třeba brát v potaz i to, že šlo o rozplavbu, a ne o finále. Ráno se plave vždy hůř a pomaleji než odpoledne. Sám jsem zvědavý, jak zaplavu finále. Věřím, že z toho bude ještě mnohem lepší čas," šturmoval před finálovým závodem, do nějž naskočí v 18:09 SELČ.