Šesté místo? Pecka. Micku ale mrzel nezlomený rekord

Překvapil sám sebe a nakonec jen litoval, že nepřepsal hodnotu vlastního národního rekordu. Plavec Jan Micka hned v prvním závodu na evropském šampionátu v Glasgow naznačil, že si přivezl do Skotska slušnou formu. Na své nejslabší distanci, kraulařské čtyřstovce si závodník pražského USK v pátek vyplaval finálovou účast a v boji o medaile skončil šestý v čase 3:48,46 min.

V semifinále kraulařské padesátky na ME v Glasgow neuspěla česká reprezentantka Anika Apostalon, za postupem zaostala o 18 setin.

Nakonec berete šesté místo, v průběhu finále jste ale figuroval i na třetí pozici. Vnímal jste, že jste v boji o medaili?

Závod byl rozjetý dobře. Sám jsem byl překvapený, jak jedeme v jedné lajně. Bohužel deset metrů před poslední obrátkou jsem ztratil kontakt.

Od medaile vás nakonec dělilo 1,28 sekundy...

Já šesté místo beru. Ale hrozně mě štve těsný odstup od českého rekordu. Ten čas je pro mě důležitější než umístění. Na druhou stranu, čtyřstovka je má nejslabší disciplína. Už v sobotu mě čeká patnáctistovka. Tam doufám, že osobák padne.

Na čtyřstovce chybělo k novému českému rekordu titěrných čtrnáct setin. Kde se ztráta v dobře rozjetém závodě objevila?

Na posledních dvou obrátkách jsem vypustil nohy. Začaly mě hrozně bolet, musel jsem jim dát půl vteřinky oddech. Na tom musím zapracovat. Ale celkově jsem spokojený. Držel jsem rytmus, nedělal jsem žákovské chyby, které jsem předváděl v minulosti. Uvidíme, co mi řekne trenérka u videa.

Jak berete vstup do ME s ohledem na zdravotní peripetie, které vás postihly na jaře a byly příčinou sedmitýdenního tréninkového manka?

Je vidět, že i přes ten výpadek mi to celkem jede. Jsem na dobré cestě, vím, kde mám rezervy. Na čtyřstovce je vteřina do třetího místa hratelná, dá se stáhnout. Takový čas jsem plaval naposledy na ME v Berlíně před čtyřmi lety.