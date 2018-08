Upovídaná soupeřka ubrala koncentraci. Byla na facku, ulevila si Baumrtová po postupu

Proti dopoledni si Baumrtová v semifinále pohoršila o dvanáct setin. „Jelo se mi hůř než ráno, bylo to zvláštní. Byla jsem míň soustředěná, ale díky bohu to vyšlo," oddechla si s očima přilepenýma na výsledkové tabuli.

Ztrátu koncentrace přičítala šestadvacetiletá závodnice dění ve svolavatelně těsně před startem. „Francouzka Gastaldellová se se mnou chtěla furt bavit. Hrozně mě to štvalo, já to tak nemám ráda! Nejradši bych jí dala facku. A taky Mie Nielsenová přišla do call roomu asi za dvě minuty start. Tak jsem ji hledala, kde je..." připomněla svou kamarádku z Dánska.

Padesátka znakařek se celý den nesla ve znamení hodně rychlých časů, hned ráno Britka Daviesová stanovila výkonem 27,21 s nový evropský rekord a Ruska Fesikovová plavala na úrovni starého rekordu 27,23. „Já jsem v semifinále chtěla ranní čas ještě malinko vylepšit, ale i tak je to super. Jela jsem do Skotska s cílem dělat osobáky a finále. Už mám oboje, takže můžu jet domů," poznamenala se smíchem Baumrtová.

Před finále si vymínila trefit po startu ideální hloubku zanoření. „V semifinále jsem skočila hrozně hluboko. To musím ve finále vypilovat. Někdo mi říkal, že optimální hloubka je osmdesát centimetrů, že tam je nejrychlejší voda. Když se ponoříte moc hluboko, tak jedete kolmo nahoru místo po přímce," vysvětlovala.

O medaile poplave Baumrtová v neděli v 19:21 SELČ. Jak vidí své šance mezi evropskou elitou? „Je to pajska, stát se může cokoliv. Je to méně o plavání než na stovce, kde je už nutné rozumně rozložit síly. Musí to ale sednout. Přitom jde o drobnosti a kousíčky," přemítala o alchymii úspěchu a s ohledem na formu Daviesové se hodně těšila na atmosféru finále. „V Londýně jsem plavala proti dvěma Britkám a bylo to neskutečné. Tady očekávám podobnou atmosféru," dodala.