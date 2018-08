Micka měl sevřený zadek, finálový hattrick ale klapl

Je to tam! Plavec Jan Micka dokázal na evropském šampionátu v Glasgow i ve své třetí disciplíně postoupit do finále, zítra vpodvečer bude bojovat o medaile na kraulařské osmistovce. V pořadí rozplaveb se vklínil časem 7:52,14 min. na čtvrté místo. „Při poslední rozplavbě jsem měl ale sevřený zadek, abych nebyl devátý," ulevil si třiadvacetiletý závodník po potvrzeném postupu.

Trnul jste během závěrečné rozplavby hodně?

Trošku jo. Měl jsem pocit, že jedu rychle jako ďábel, kluci v poslední rozplavbě ale měli nahlášené rychlejší časy než já. Měl jsem sevřený zadek, abych neskončil devátý. Naštěstí se to nenaplnilo. Dohmátl jsem třetí, dvě vteřiny za osobákem, což není taková ostuda. Dal jsem do toho všechno, uvidíme zítra.

Nerozhodilo vás počáteční zběsilé tempo Itala Acerenzy ve vedlejší dráze?

Měl jsem tušení, že pojede hodně rychle, protože patnáctistovku tady plaval za 14:51, což je neskutečný čas. Trenérka mi ale říkala, ať nekoukám napravo nalevo a nejedu s ostatními v lajně. Ať si jedu svůj závod, což jsem se snažil dělat celou dobu. Když jsem toho Itala viděl, že je už na první stovce o dost před námi, tak jsem si říkal, že po dvoustovce do toho začnu šlapat. Tak to i bylo, po 250 metrech jsem ho stáhl.

Čtvrtý nejrychlejší čas znamená, že ve finále budete startovat v šesté dráze mezi italskou ikonou Paltrinieriem a znovu vedle Acerenzy...

Říká se, že zezadu se lépe útočí na předek a člověk z krajní dráhy může překvapit. Teď na mě může být třeba trochu tlak, že jsem tam jako jeden ze čtyř favoritů a že musím. Ono to ale tak není. Pole je otevřené a zítra začíná nový závod. Přijel jsem s tím, že jsem měl nahlášený desátý, nebo jedenáctý čas. Takže finále je pro mě velký úspěch, i kdybych skončil osmý jako na patnáctistovce. Poprvé mezi seniory se mi povedl finálový hattrick, což jsem přesně chtěl. Zítra si to půjdu užít a zaplavat si fakt s radostí. Ne že musím, ale že chci.

Poplavete třetí finále během šesti dnů. Jak jste na tom se silami i s ohledem na jarní sedmitýdenní výpadek způsobený nemocí?

Před dvěma týdny jsem na mistrovství republiky plaval osmistovku vteřinu za osobákem a věřil jsem, že v Glasgow rekord (7:50,38 min.) padne. Během rozplavby jsem se cítil slušně, nedělal jsem extra velké chyby co se týká obrátek, předechů... Snažil jsem se o co nejdelší a nejkvalitnější tempo. Jestli chci ale myslet na rekord, tak do toho budu muset ve finále víc šlápnout a v druhé půlce to udržet.

S ohledem na úspěšné vystoupení na úvodní čtyřstovce máte extrémně nahuštěný program. Přivítal byste víc času na odpočinek?

Já jsem rád, že to máme co nejdřív z krku. Třeba včerejší volno vůbec nemuselo být, klidně mohly být rozplavby a dneska finále. Mohli bychom jít dřív slavit. (smích)