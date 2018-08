Micka už je po prohrané sázce s kolegou Dmytrijevem dohola

Nejlepší český plavec současnosti ve Skotsku plaval sice pokaždé finále, ale neskončil ani jednou do čtvrtého místa. Právě tak sázka zněla. Kdyby se mu to podařilo, musel dohola s výrazně delšími vlasy Dmytrijev. V půl jedenácté večer přišlo na řadu stříhání, dnes ráno ke snídani Micka zasedl již s novou vizáží.

"Sám jsem tu sázku vymyslel," připustil Micka. "Byl to pro mě další takový impulz do závodu, aby byla taky trochu sranda. A musel jsem to každopádně prohrát já, protože Roman byl vypadal strašně," smál se třiadvacetiletý plavec.

"Podílel se na tom kde kdo, byl u toho celý tým kromě trenérů a Roman v tom hrál hlavní roli. Nejdřív mi to zkrátili hodně nakrátko, pak do toho Roman zajel a šlo to pryč všechno," popsal průběh stříhání Micka, jenž v Glasgow skončil pátý, šestý a osmý.

Plavat tři finále na jednom seniorském šampionátu se mu sice dosud nepodařilo, jenže výsledek sázky ani tato velmi dobrá bilance nemohla zvrátit.

"Naposledy jsem měl holou hlavu jako malej, když jsem ještě chodil do školy. Je to v pohodě, ale je pravda, že mi je trošku zima na hlavu. Snad mě takhle pustí do letadla," dodal s úsměvem Micka s myšlenkami na bezpečnostní prohlídku na letišti.