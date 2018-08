Vozili medaile z olympiád, teď nejeli evropské finále. Oživí parádní českou disciplínu návraty?

Čtyřkajak coby vlajková loď české kanoistiky posledních let má za sebou turbulentní období, které vyvrcholilo nečekaným semifinálovým vyřazením na červnovém mistrovství Evropy v Bělehradě. A tak, když se Daniel Havel s Jakubem Špicarem rozhodli soustředit na deblkajak, na druhou polovinu sezóny v čele se světovým šampionátem v portugalském Montemoru-o-Velho byli povoláni dva muži, kteří v posádce zažili i dvě bronzové jízdy na olympijských hrách v Londýně a Riu – Josefa Dostála a Jana Štěrbu.

Zatímco nejlepší český kajakář Dostál se účasti v posádce vzdal dobrovolně, aby se koncentroval na singlkajak, nejzkušenější člen posádky Štěrba se do původní čtveřice Jakub Špicar, Daniel Havel, Jakub Zavřel a Radek Šlouf nevešel.

„S výběrem posádky jsem nesouhlasil,“ přiznává 37letý Štěrba. „Vloni se od nás skoro nic nečekalo a dosáhli jsme vynikajícího výsledku na mistrovství světa,“ připomíná bronz z Račic.

Krátkozraký výběr

„Skládání posádky je náročné, ale měl by tam být nějaký dlouhodobý systém. Teď byl výběr podle mě krátkozraký a viděli jsme, jak to na Evropě dopadlo,“ říká Štěrba, jenž v různých sestavách na čtyřkajaku sedí už přes třináct let.

Když byl osloven, aby se do posádky vrátil, kývl. „Zůstali kvalitní kluci a souhlasil i Pepa Dostál, což jsem bral jako záruku, že loď bude konkurenceschopná,“ přemítá. „Myslím, že byla trochu chyba, že ve čtyřkajaku nebyla priorita a v mezinárodním měřítku se propadl. Jak se bude blížit olympiáda, naprostá většina kajakářů se do něj bude chtít dostat,“ tuší.

V Portugalsku je s Dostálem, Radkem Šloufem a Jakubem Zavřelem čeká premiéra v této sestavě. „Posádka má velký potenciál, ale ambice těžko odhadovat tím, že jsme spolu na velkém podniku nejeli. Ale chceme do finále a tam jet vepředu,“ má jasno Štěrba.