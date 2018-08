Já jsem první? Do prčic, to se nepovedlo… Dostálovi zkazil triumf náladu

Josef Dostál pár sekund poté, co se dozvěděl, že vyhrál semifinále MS.

„To jsem přesně chtěl, dojet druhý,“ liboval si, když vystoupil ze svého kajaku na molo. Jenže pohled na oficiální výsledky ho vyvedl z omylu. „Dojel jste první,“ slyšel od novinářů a zarazil se. „To ne… To je nepříjemné. Do prčic, tak to se nepovedlo,“ opakoval ve viditelných rozpacích.

Proč takové čachry se semifinálovým umístěním? Podle výsledků se nasazuje do finále a v Montemoru se odpoledne zvedá vítr, který mezi drahami vytvoří rozdíl až dvaceti sekund na kilometru. A to je samozřejmě při těsných odstupech mezi elitními kanoisty obrovský rozdíl.

Doufá, že nebude foukat

„Vítr fouká zprava, dráhy od jedničky jsou nejvýhodnější, proto jsme se šéftrenérem vymysleli, že druhé místo bude nejlepší,“ vysvětloval Dostál. Vítr foukající zprava totiž větrné zábrany zastaví pro prvních zhruba čtyři pět drah, další už ale schytávají poryvy naplno.

A Dostál jako vítěz semifinále pojede o obhajobu zlata z Račic v 17.39 (živě na ČT Sport) v šesté dráze, zatímco druhá příčka by ho nasměrovala do druhé dráhy. Jeden z favoritů a úřadující mistr světa na kilometru Tom Liebscher z Německa pojede navíc v jedničce.

„Když bude foukat, dráhy napravo budou mít výhodu třídy… Tak doufám, že nebude,“ přál si pětadvacetiletý kajakář.