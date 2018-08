Dostál řval štěstím! Zlaté znamení viděl už před startem

Po semifinále jste byl zklamaný, že musíte jet finále v šesté dráze, zatímco vaši největší soupeři ve výhodnější první a druhé. Nakonec jste se s tím popral skvěle…

Já si říkal, že ve finále už to tam musím poslat co nejvíc. Staly se mi během dne dvě nepříjemné věci, tak jsem doufal, že to snad nebude do třetice toho nejhoršího. Nejprve jsem si nevyjel dráhu, jakou jsem chtěl, a pak, když jsem si dával šlofíka po obědě, vzbudil jsem se a něco mě lechtalo na noze. A vidím tam komára totálně nasáklého krví. Ale když jsem se pak jel rozjet, viděl jsem zase dobré znamení.

Co to bylo?

Velké ryby. Vždycky, když vidím ryby, tak to dobře dopadne. Už při olympiádě v Londýně jsem viděl obrovské kapry a byli jsme se čtyřkajakem třetí. Na každém velkém závodě, který se mi povedl, jsem viděl ryby.

Jaké to byly tady?

To nevím, pořádně jsem je neviděl, ale byly velké, protože se tam krmily na těch chaluhách, co jsou vzadu za startem. Tak jsem si říkal: „Aha, dneska to do třetice špatně nedopadne.“

Byl tedy silnější vítr ve vaší dráze znát?

Byl. Hlavně prvních 300 metrů byli kluci na pravé straně hodně vystřelení dopředu. Já na dvoustovce začal zvedat tempo a říkal si, že by to mohlo vyjít na medaili. Tak jsem to drtil, drtil, kousal tváře a v cíli byl rád, že i kluci schovaní pod větrem nebyli schopní udělat takový finiš a já přímo na větru vyhrál. To je pro mě obrovská satisfakce.

Jak těžké bude zregenerovat na sobotu, kdy vás čeká semifinále a finále na kilometru a další dva závody se čtyřkajakem?

Já sem jel s tím, že to budou hodně náročné závody a čtvrteční rozjížďky musím pojmout tak, že se ještě pořádně nezávodí. Semifinále jsem také nejel naplno, až ve finále jsem jel první ostrou jízdu. A teď už budou jenom ty ostré… Ale jsem dobře rozjetý, v sobotu se pokusím zase v semifinále vyjet nějakou dobrou dráhu a snad to vyjde i ve finále.