Upnul jsem se na špatného člověka, zalitoval Dostál s bronzem na krku

Jak moc vás těší světový bronz?

Medaile z mistrovství světa je dobrá, ale závod nebyl ideální. Úplně se to nepodařilo. Trenér říkal, že to bylo dobrý, což je za tři. Bronz je sice dobrý, ale momentálně jsem zklamaný.

Co jste mohl udělat jinak?

Ani nevím, asi jet rovnoměrněji.

Docházely vám v závěru síly v souboji s vítězným Portugalcem Pimentou a Němcem Rendschmidtem?

Měli jsme naplánováno, že vyjedu rychle, budu se držet kousek za nimi, což se dařilo. Vzal jsem si jako bod Španěla Rodrigueze, který jel vedle mě. Bohužel jsem se asi upnul na špatného člověka, kluci nalevo byli odjetí víc. Přidal jsem na poslední dvoustovce, ale na víc bohužel nebylo. Na Pimentu jsem určitě neměl, na Rendschmidta možná… Ale jsou tam i pozitiva. Vloni jsem kvůli zlomenému prstu vynechal podzimní soustředění, v zimě jsem byl hodně nemocný, to jsem moc nevěřil, že na tom budu tak, jak jsem.

Jak výhodná nakonec byla první dráha, kterou jste si „vytaktizoval“ v semifinále?

Nebyl jsem v kontaktu se soupeři, nakonec tak výhodná nebyla. Kdyby foukalo tak jak teď pár minut po závodě, bylo by to o něčem jiném… Šel jsem si štěstí naproti, ale nevyšlo to.

Takže jste si ani vyhlášení ve výborné atmosféře díky triumfu domácího Pimenty tolik neužil?

To zase jo. Když jsem šel na vyhlášení, nebyl jsem nadšenej, ale hned jak jsem přišel před publikum a fanoušci začali volat Dostal style, zahřálo mě to u srdce, stejně jako ten parádní potlesk, když mě vyhlašovali.

Je to vaše devátá medaile z mistrovství světa, to je v 25 letech úctyhodná sbírka.

Právě nevím, jestli trochu nechyběla motivace. Kilometr na singlu je nejdůležitější, možná je dobře, že už budu vynechávat pětistovku. Jak ji mám radši, víc se jsem se na ni těšil a na kilák tolik ne.

Ještě vás odpoledne čeká rozjížďka a semifinále na čtyřkajaku, zmobilizujete síly?

Určitě. Formu mám velkou, jsme mimořádně vyburcovaný, do čtyráku dám všechno. Pokud ne dneska, tak zítra určitě.