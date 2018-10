Synek musel do montérek. Podívejte se, jak si odpracoval prohranou sázku

Vsadil se, prohrál a musel se hlásit do práce. Skifař Ondřej Synek před mistrovství světa uzavřel sázku se zástupci automobilky Škoda, že když nezíská zlato, bude muset den pracovat v jejich autoservisu. A protože v Plovdivu dojel druhý, montérky ho neminuly. Pod dozorem zkušeného automechanika měnil filtr a olej nebo přezouval a vyvažoval pneumatiky. Jak to zvládl, na to se podívejte v našem videu.

Aby se nikdo nemusel bát, že se v servisu o jeho vůz bude starat automechanik začátečník, měl Ondřej Synek v péči svůj vlastní vůz. Udělal mu kompletní prohlídku před zimou. „Práce super, baví mě to. Odstranili jsme tam nějaké chyby, co tam být neměly a všechno funguje," liboval si.

A dočkal se i pochvaly od ostřílenějšího kolegy Martina Fabiána. „Na začátečníka si vedl výborně, mohl by tady skoro pracovat." Co na tuto nabídku pětatřicetiletý veslař? „Myslím, že by mě to bavilo, ale jsou i jiná řemesla, ve kterých bych se realizoval víc. Ať už třeba zlatničina, kterou jsem se vyučil nebo truhlařina a práce se dřevem."

Jako odměnu za práci v autoservisu pak Ondřej Synek dostal to, co mu mělo patřit v případě, že by titul mistra světa vybojoval a sázku tak vyhrál. Sveze se v závodním speciálu Škoda Fabia R5. Stane se na listopadovém Setkání mistrů v Sosnové.