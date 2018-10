Další trable. Šestinásobný olympijský vítěz přiznal závislost na alkoholu a začal se léčit

Patřil k nejtalentovanějším plavcům světa, v bazénu předváděl fantastické výkony a hovořilo se o něm jen v superlativech. Není divu. Ryan Lochte zatím během své kariéry získal dvanáct olympijských medailí. Ze světových šampionátů v krátkém i dlouhém bazénu si odvezl dohromady pětašedesát medailí.

Do své bohaté sbírky by chtěl čtyřiatřicetiletý Američan na olympijských hrách v Tokiu přidat další cenné kovy. Avšak jde z trestu do trestu. Deset měsíců nesměl závodit za skandál na olympiádě v Riu. Tam si totiž vymyslel historku o přepadení. Spolu s několika kolegy se tím snažil zakrýt incident, při kterém v opilosti poničili čerpací stanici a dostali se do konfliktu s ochrankou.

Po vypršení trestu se loni v létě vrátil do bazénu, dlouho si ale na závodech nezaplaval. Letos přišla totiž další stopka, a to na čtrnáct měsíců. Lochte na jaře na sociálních sítích zveřejnil snímek, jak si doma s manželkou vykapává infuzi s vitamíny. Před pár dny přišel průšvih další.

Držitel několika světových rekordů nejdříve v opilosti rozkopal na hotelovém pokoji dveře a o den později způsobil dopravní nehodu, která se naštěstí obešla bez zranění. Podle slov jeho právníka se už začal léčit. „Ryan bojuje se závislostí na alkoholu již několik let, bohužel se pro něj stala destruktivní. Nyní si uvědomil, že potřebuje odbornou pomoc a rozhodl se ji vyhledat,“ potvrdil Jeff Ostrow na webu usatoday.com s tím, že Lochte má touhu se polepšit, být dobrým manželem a otcem a pokusit se kvalifikovat na své páté olympijské hry.