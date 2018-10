Odložili tretry a vesla a vyrazili na vojenský výcvik. Seskok padákem české hvězdy nadchl

I letos zamířili sportovci z Dukly absolvovat jako vojáci z povolání povinný výcvik do Vyškova. Stejně jako v předešlých letech i tentokrát na ně čekalo překvapení, tandemový seskok padákem. A zážitek to byl pro ně obrovský. „Bylo to úžasný, trochu mi sice nahoře byla zima, ale nezapomenutelný zážitek. Nejlepší po vystrčení z helikoptéry a volný pád,“ uvedl skifař Ondřej Synek na sociálních sítích ASC Dukla.

Jeho slova potvrdili i další. „Ten tandemový seskok byl skvělý. Naštěstí mi nebylo špatně, takže jsem si to užil na maximum,“ pochvaloval si kanoista Martin Fuksa. „Úžasné. Jsem moc rád, že jsem dostal možnost si tandemový seskok vyzkoušet. Díky parašutistům, kteří byli s námi, to bylo bez stresu,“ vyprávěl moderní pětibojař Jan Kuf.

„Super. Při prvním seskoku jsem byl trochu nervózní, ale ten druhý jsem si pořádně užil. Moc si cením lidí, kteří tyhle akce pro nás připravují. Tenhle výcvik je pro mě vždy speciální událostí roku a strašně se sem těším,“ prohlásil atlet Jakub Holuša. „Tohle bylo zatím nejlepší překvapení ze všech. Budu na to navždy vzpomínat. Skočil jsem dvakrát, poprvé jsem se rozkoukával, podruhé si to užil, fakt zážitek,“ líčil oštěpař Vítězslav Veselý.

Do seskoku se nejdříve nechtělo Josefu Dostálovi. „Neměl jsem to v plánu. Přemluvili mě, že je to bezpečné, a tak jsem do toho šel taky. Bylo to opravdu zajímavé,“ uznal kajakář, kterého stejně jako ostatní poté čekala zdravotní a topografická příprava spojená s nočním orientačním přesunem. Další den se pak všichni sešli na střelnici, kde si vyzkoušeli střelbu z útočné pušky CZ BREN 805 a pistole CZ 75 PHANTOM.