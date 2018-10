Mistr Evropy a medailista z MS Fuksa je Kanoistou roku 2018

Kanoista Martin Fuksa se díky neporazitelnosti v závodech Světového poháru a na mistrovství Evropy a dvěma medailím z mistrovství světa stal Kanoistou roku 2018. V anketě Českého svazu kanoistů za sebou nechal vodního slalomáře Jiřího Prskavce, vicemistra světa a vítěze Světového poháru mezi kajakáři, a kajakáře Josefa Dostála, který na MS i ME vyhrál neolympijskou pětistovku a na MS byl třetí na olympijském kilometru.

Fuksa vedle jiných odměn dostal i gramofon, který měl slíbený už za olympijskou medaili z Ria, tu však nezískal. Může si na něm přehrát vinylovou desku svého oblíbeného rapera Eminema, kterou obdržel dříve. "Fakt děkuju za ten dárek, je to úplně boží. Přesně nevím, kam přijde, protože není úplně nejmenší. Ale něco vymyslíme," uvedl pak v rozhovoru s novináři.

Trochu se obával, co na něj moderátor Tomáš Budka vymyslí, protože Prskavec před ním musel nanečisto absolvovat svatbu se snoubenkou Terezou Cviklovou. Ten se při tom na pódiu trochu zapotil. "Dozvěděl jsem se tady až chviličku před tím, že něco takového by mohlo přijít. Doufal jsem, že Terka tam přijde, protože ona je vždycky taková stydlivá. Jsem rád, že to nakonec proběhlo hezky, v klidu, v pohodě," řekl Prskavec k dnešnímu překvapení.

Hlasování bylo těsné

Hlasování odborníků tentokrát bylo velmi těsné. "Martin i Jířa získali stříbro z mistrovství světa v olympijských disciplínách, oba vyhráli Světový pohár. Rozhodovaly tedy další výsledky," řekl předseda svazu Jan Boháč.

Připomněl, že sezona byla úspěšná napříč kanoistickými disciplínami. "Porovnávat v nich výsledky není jednoduché, ale jsem velmi rád, že máme takové příjemné starosti. Za to patří dík závodníkům, jejich trenérům, realizačním týmům i klubům, které jim vytvářejí zázemí," doplnil.

Prskavec společně s parťáky z kajakářské hlídky Ondřejem Tunkou a Vítem Přindišem skončil druhý i mezi posádkami. Porazil je juniorský čtyřkajak Tomáš Sobíšek, Ondřej Mašek, Vilém Kukačka a Jakub Brabec, který na MS své věkové kategorie vyhrál olympijskou pětistovku. Třetí posádkou byla hlídka kanoistek Tereza Fišerová, Gabriela Satková a Kateřina Havlíčková.

Satková nejlepší juniorkou

Gabriela Satková se stala nejlepším českým juniorským závodníkem roku, mezi svými vrstevnicemi získala světový titul ve vodním slalomu na kanoi a měla medaili i ve sjezdu. Její sestra Martina díky dvěma světovým titulům vládla neolympijským sjezdařům na divoké vodě.

V dalších neolympijských disciplínách získali ocenění maratonec Jakub Březina, Lukáš Červinka ve freestylu, dvacetičlenná zlatá posádka z MS národních posádek v kategorii dračích lodích a Vojtěch Jančar ve vodní turistice.