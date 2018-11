Havel draží holínky a oblečení z Londýna pro malou kajakářku

Kajakář Daniel Havel draží slavné holínky z olympijských her v Londýně a dalších pět kousků oblečení z kolekcí pro OH 2012 a 2016. Výtěžek plánuje věnovat na podporu devítileté kajakářky Anny Košnarové, která je zatím malá na zařazení do sportovního centra mládeže. Z peněz by se měla platit například soustředění nebo ubytování a strava na závodech, což by jinak museli hradit rodiče malé závodnice.

Na památku z olympijských her Havlovi stačí bronzové medaile, které získal jako člen čtyřkajaku. "Dětem a vnoučatům budu ukazovat spíš je. Tak jsem přemýšlel, jak nejlépe využít další věci z olympijských her. Rozhodl jsem se podpořit mladou sportovkyni, konkrétně Annu Košnarovou," uvedl v tiskové zprávě.

Dívenku vídá pravidelně při tréninku v Sezemicích. "Má talent. V jejím věku jsem ještě neviděl malou slečnu pádlovat tak dobře, proto jsem se ji rozhodl podpořit. V rychlostní kanoistice dobře funguje systém Sportovních center mládeže, která podporují mladé talentované závodníky a závodnice. Anička je však pro SCM ještě mladá. A přestože má v klubu zajištěné vybavení, finanční podpora v několika dalších letech ulehčí její rodině zajištění soustředění a dalších věcí nezbytných pro trénink," vysvětlil Havel.

Vybral šest věcí z olympijských kolekcí. Unikátem jsou modré holínky, které se staly hitem při olympiádě v Londýně. "Všem se tehdy líbily, byl to hodně dobrý nápad. Je to exkluzivita, nedá se už koupit. Šel jsem v nich na závěrečný ceremoniál. Samozřejmě je možné je podepsat," uvedl Havel.

V internetové aukci jsou také nástupová saka z OH v Londýně a Riu, lehká bunda z her v roce 2016 a nepromokavá bunda s kapucí a košile rovněž z olympiády v Riu. Dražba potrvá do 10. listopadu. Peníze pak poputují na transparentní účet, na který lze rovněž mladičké kajakářce přispět. "Peníze budou určeny na soustředění, výbavu, oblečení na vodu, poplatky za jídlo a ubytování na závodech, které by jinak Aničce museli hradit její rodiče. A to do doby, než se bude moct prosadit do SCM, aby se nestalo, že by sportu musela nechat, protože by na to rodina neměla peníze," dodal Havel.

S parťákem z deblkajaku Jakubem Špicarem a dalšími členy tréninkové skupiny se Havel v pondělí vydá na třítýdenní soustředění do USA. Příští rok je na mistrovství světa v Szegedu čeká kvalifikace o olympijské hry 2020 v Tokiu.