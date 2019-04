Bazén, praxe i výzkum. Kubová zvládá vše a v Eindhovenu vyhlíží limity na MS

Po povedeném vstupu do sezony má před sebou plavkyně Simona Kubová první ostrý pokus na zajištění účasti na červencovém světovém šampionátu v korejském Kwangdžu. Na tradičním mítinku v nizozemském Eindhovenu bude elitní znakařka bojovat se soupeřkami i chronometrem a nebránila by se ani vylepšení národních rekordů.

Simonu Kubovou po úspěšném vstupu do sezony čeká útok na limity pro MS.

Kubovou, za svobodna Baumrtovou, nakopla do nové sezony povedená příprava v Turecku. „Chtĕli jsme naplavat víc kilometrů ze začátku sezony a absolvovali jsme velmi náročné soustředění v Beleku. Oba kontrolní závody dopadly výborně," pochvaluje si česká reprezentantka parádní časy z Lucemburku a Olomouce, kde letošní formu poprvé otestovala.

V Lucemburku vyhrála v silné mezinárodní konkurenci stovku a na poloviční trati dohmátla třetí. V Olomouci pak všechny čtyři starty proměnila ve vítězství. „Z výsledků jsem překvapená, především z časů na 100 metrů znak. Zaplavat v lednu pod 1:01 a v Olomouci téměř bez startovního skoku a bez jakéhokoliv vyladění na hranici jedné minuty je pecka. Jsem ráda, že jsem i 200 metrů znak plavala rychle a třeba se i na 200 m přiblížím kvalifikačním limitům," poznamenala.

Česká plavkyně Simona Kubová na archivním snímku.

ČSPS/Martin Sidorják

„Plave se mi dobře, lehce, plavu zase ráda znak na tréninku, ale nevím, co tyto časy mohou naznačovat. Na velkých závodech vždy hraje největší roli stres a psychické nastavení, na kterém se také snažím pracovat. Tak snad to dopadne dobře hlavně na velké soutěži," věřila před odjezdem do Nizozemska.

Kubová bude mít v Eindhovenu první šanci na splnění limitu pro MS, oba úspěšné mítinky totiž nebyly v oficiálním kalendáři FINA pro plnění limitů na mistrovství světa. Případný druhý pokus - každý český plavec má ke splnění nominačních kritérií dvě příležitosti - by měla v polovině května při Velké ceně Pardubic, která se poplave jako 2. kolo Českého poháru Arena Cupu. „Ráda bych se pokusila limity na MS překonat co nejdříve a ráda bych atakovala své české rekordy," vytyčila si Kubová jasné cíle.

Reprezentační kolega Simony Kubové Jan Micka se stal objektem vědeckého zkoumání.

Instagram S. Kubové

Vedle plavání se úspěšná česká závodnice a vystudovaná fyzioterapeutka snaží rozdělit čas mezi praxi a další vzdělávání ve fyzioterapii, a také při studiu trenérské 1. třídy. „S praxí je to v pohodě, horší to je teď se školou. Absolvovala jsem náročnou fyzioterapeutickou zkoušku a v nejbližší době bych měla obhajovat práci a snad úspěšně dokončit trenérské studium. Nedávno jsem taky absolvovala vědecký výzkum k mé disertační práci, kterou bych, když to dobře půjde, měla obhajovat v prosinci," uzavřela Kubová.