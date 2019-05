Jeden pokornější, druhý má křídla. Český rodinný gang chystá útok na Tokio

Čekali jste, že budete na domácí scéně tak dominantní? Suverénně jste porazili sedmé z loňského mistrovství světa Filipa Dvořáka a Tomáše Jandu.

Martin: My spolu jezdili předtím jen pětistovku, ale na podzim jsme si řekli, že není na co čekat a zkusíme olympijskou kilometrovou trať. Věnovali jsme se tomu víc než minulý rok a chtěli jsme zavařit teď už bývalým nejlepším klukům. Ale nenapadlo by mě, že je porazíme o skoro čtyři sekundy.

Jaké jste měli na drtivý triumf ohlasy?

Martin: Všichni čuměli. Před sezonou se toho asi jako ve všech sportech nakecá strašně moc. Všichni mluví, řeší nominace. Mělo platit, že kdo vyhraje o jednu a půl sekundy, bude mít jistou nominaci rovnou na mistrovství světa. Ale jejich trenéři chtěli, ať to jsou dvě a půl sekundy. My proti tomu nic neměli, ukázalo se, že je dobré to neřešit, jenom makat a pak to ukázat na vodě.

Kvůli deblkanoi na mistrovství světa v Szegedu, kde se bude bojovat o olympiádu, obětujete i pětistovku, na níž jste získal dva světové tituly.

Martin: Bohužel, bude mi chybět, ale musel jsem vybrat prioritu a tou je, abychom se na olympiádu nominovali s bráchou, chceme tam jet jako celý rodinný gang Fuksových… (úsměv) Ale na Světových pohárech teď v Poznani a za týden v Duisburgu pojedu normálně pětistovku i kilák.

Kdybyste se nominovali na olympiádu na deblkanoi, oba byste mohli jet i na singlu.

Petr: Pro mě je to jeden velký sen. Bylo by to super, děda i otec nás trénují, byli by pyšní…

Martine, musíte na deblkanoi mladšího sourozence kočírovat?

Martin: Hodně. On je totiž hrozně sebevědomý, úplně jiný než já. Někdy bych mu dal nejradši do držky… (směje se) Na druhou stranu je chápavý a snaží se dělat, co mu řeknu.

Petr: To je pravda, jsem trochu jinačí. Víc si věřím, i když někdy není na co… Tak jsem se narodil. Ale když mi Martin řekne něco na deblu, snažím se poslouchat na maximum, nikdy to neflákám.

Martin: Možná se bráchovi něco na první pohled nezná, ale pak pochopí, že po něm já, děda i taťka chceme to nejlepší.

Takže žádné rebelie?

Petr: Možná chodím na tréninky trochu později. Máťa chodí spát brzo, já často hraju na počítači, tak chodím spát později. Pak se dýl vyspím a jdu na trénink jen tak tak.

Jaké máte tedy společné cíle na deblkanoi?

Petr: Jsem sice sebevědomý, ale když je tady Máťa, nerad to říkám, protože je pak naštvaný, když plácnu nějaký nesmysl… (úsměv) Už při domácí nominaci jsem mu před startem říkal, že asi vyhrajeme, že to cítím. Tak hned začal, ať jsem ticho a na zemi.

Martin: Já jsem prostě pokornější, radši jsem zticha a trénuju. Brácha má větší křídla.