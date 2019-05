Šest jízd za den? I tělo už toho mělo dost. Jenže svědomí české hvězdičce nedovolilo nic vypustit

Dojela do cíle, vylezla z lodi, šla na start a nasedla do další lodi. A za chvíli znovu. Vodní slalomářka Tereza Fišerová si domácí nominaci zpestřila startem hned ve třech kategoriích. Ke kanoi, na níž měla reprezentaci jako bronzová medailistka z loňského mistrovství světa jistou, si přidala i kajak a smíšenou deblkanoi.

Na ní v nepříliš početné konkurenci vyhrála s parťákem Jakubem Jáněm všechny závody, do nichž nastoupili, a na stupně vítězů se probila i mezi specialistkami na kajaku. Také si při slavnostním vyhlášení v pražské Troji nosila ze stupňů vítězů samé květiny i pivní kartony jako ceny pro nejlepší.

„Tělo říkalo, že už je to hodně,“ přiznávala 21letá slalomářka, že šest jízd za den jí dalo zabrat. „I na deblkanoi nám všichni říkali, že v kvalifikaci stačí jet rovně dolů a stejně postoupíme. Ale my jsme s Kubou takoví, že když už jedeme, chceme, aby to vypadalo,“ líčí.

V Pau, kde se příští týden pojede mistrovství Evropy, se ale bude moct soustředit na kanoi, tedy novou olympijskou disciplínu, v níž už získala dvě světové medaile. Tu první, stříbrnou, předloni právě ve francouzském pyrenejském městečku. „Mám to tam strašně ráda. Trochu teď kanál měnili, ale strávili jsme tam dost času tréninkem,“ ujišťuje.

A příští rok směrem k olympiádě už dostane kanoe jasnou prioritu. „Jsou holky, které zvládají oboje, ale už toho mají víc naježděno. Pro mě je mnohem větší šance na singlu, na kajaku je mezinárodní konkurence mnohem těžší,“ uvědomuje si.