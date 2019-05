O nejvyšší příčky chce na ME bojovat už v nové roli. Snad to mladej stihne, přeje si Prskavec

Miminko, státnice, evropský šampionát. Český kajakář má, a ještě bude mít hodně napilno. Jiří Prskavec s přítelkyní Terezou každým dnem očekává narození syna a doufá, že malý přijde na svět ještě, než odcestuje tuto sobotu na mistrovství Evropy do francouzského Pau. „Snad to mladej stihne,“ přeje si šestadvacetiletý Prskavec.

Jiří Prskavec bude již tradičně na evropském šampionátu ve vodním slalomu patřit k největším českým želízkům. Obhájce bronzové medaile bude ve francouzském Pau chtít nejen bojovat o nejvyšší příčky, ale hlavně zajet na této trati mnohem lépe než před dvěma roky, kdy tady při mistrovství světa nezvládl semifinále.

„Myslím, že jsem v hodně dobré formě,“ uvedl Prskavec na setkání s novináři. „Klíčem k úspěchu bude samozřejmě dostat se do finále a v něm zvládnout jízdu. Když se to podaří, myslím, že pak bych mohl pomýšlet na nejvyšší příčky. Hlavně si ale chci na této trati spravit chuť, protože se mi tady minule nevedlo,“ zavzpomínal.

Na řadě je i škola

Ve volných chvílích se ale v Pau rozhodně nudit nebude. Příští měsíc ho totiž čekají státnice, a tak si s sebou přibalí i skripta. „Ve škole už to mám všechno uzavřené, bakalářku napsanou, otázky ke státnicím vypracované, teď už se to jen během těch třech týdnů všechno naučit,“ líčil. „Na šampionátu budu mít čas, ale nejhorší bude se k tomu dokopat,“ dodal s úsměvem.

Do místa konání šampionátu se bývalý mistr světa vydá v sobotu a doufá, že už v nové roli. Jako tatínek. S přítelkyní Terezou totiž každým dnem očekávají narození syna. „Snad to mladej stihne,“ přál si. „Vím, že to Terezka zvládne i beze mě, ale rád bych u jeho narození byl,“ přiznal usměvavý kajakář.