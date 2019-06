První, nebo smrt. Drsná motivace zabrala, český obr to nandal konkurenci

První, nebo smrt. Takhle drsný motivační slogan poslal do éteru před závodem Světového poháru na 1000 metrů kajakář Josef Dostál. Trenér mu stále připomínal, že by měl rozjet závod rychleji. Tak to udělal, jel vabank a úspěch se dostavil. Na bronz z Poznaně navázal triumfem v Německu. "Nevím ale, jestli se závodění vabank osvědčilo," smál se Dostál. Věří, že se dostane ještě do lepší formy a potvrdí ji na mistrovství světa. Tam budou ve hře i místa pro příští olympijské hry.

Trenér Leština vám vytýkal opatrnou jízdu ze Světového poháru z Poznaně, kde jste byl třetí. Vyhecoval vás?

Kdyby to o té opatrné jízdě řekl jen jednou, byla by to docela sranda. Karel to do mě ale šil od toho sobotního závodu. Dá se říct každý den, takže mě to dost rozčilovalo. Sám jsem si ale pak říkal, že asi bude mít pravdu, když na tom takhle lpí. Vyhecovaný jsem byl hodně.

Proto přišel i ten předstartovní výrok první, nebo smrt?

Ten vyšel ze zvolené taktiky. Portugalec Fernando Pimenta jezdí hodně zepředu, přepaluje všechny závody a druhou pětistovku už nemá tak silnou. Tak jsem si říkal, pojedu ostře, hezky vepředu tu první polovinu a vůbec jsem netušil, kam dojedu. Taky se mohlo stát, že bych někde zastavil... To se naštěstí nestalo (směje se). Takže platí: První a ne smrt.

Neměl jste po té rychlé pětistovce strach, že jste úvod přepálil?

Byla opravdu rychlá, jel jsem to za jedna třicet devět. To je asi o vteřinu a půl rychlejší průjezd, než když jsem jel v Moskvě v roce 2014, kdy jsem si zajel svůj nejrychlejší čas 3:25, podotýkám, že dneska jsem jel nakonec 3:27. Samozřejmě jsem se bál, že to nevydržím. Naštěstí soupeři nebyli tak strašně silní, aby mě vytrestali za přepálenou pětistovku. Jsem rád, že to tak dopadlo.

Osvědčila se jízda vabank natolik, že ji teď budete praktikovat pravidelně?

Jediné, co vím určitě, že budu muset startovat každý závod na tom kilometru tu první půlku rychleji než do současnosti. Všichni soupeři jsou na vysoké úrovni, nemůžu polevit v první půlce závodu, abych to pak někde na konci dojížděl.

Každopádně jste po třech letech vyhrál kilometr. Co to pro vás znamená?

Naposledy jsem svěťák vyhrál v roce 2016, tenhle závod byl asi nejtěžší, byl opravdu rychlej a hlavně i ten čas je krásný. Je to dobrý ukazatel pro sezonu, kdy se vyjíždějí olympijská místa na mistrovství světa v Szegedu. Vidím, že už teď jsem na tom dobře. Ale my ještě s trenérem a kluky z týmu dobře potrénujeme v Račicích i na vysokohorském soustředění v Livignu. Budeme ladit veškerou formu právě až na to mistrovství světa. Chtěl bych, aby bylo ještě lepší než dnešek.