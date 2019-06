Kanoistka Fišerová vyhrála semifinále ME ve vodním slalomu, na medaile útočí i další Češi

Kanoistka Tereza Fišerová postoupila na mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve francouzském Pau do odpoledního finále z prvního místa. Trať projela v nejlepším čase a s jedinou chybou, čistou jízdu nepředvedla ani jedna závodnice. Eva Říhová měla ve spodní části trati tři doteky, obsadila 14. místo a do finálové desítky se tak nevešla. Vít Přindiš a Jiří Prskavec budou mít na ME ve vodním slalomu v Pau šanci obhajovat medaile z Prahy.