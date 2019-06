Pepíku, to bylo výborný! České eso dostalo nezvyklou pochvalu a vysvětluje změnu plánů

Změnil svou závodní filosofii a vyplácí se! Trojnásobný medailista z OH Josef Dostál upnul na singlkajaku síly na olympijskou kilometrovou trať a při Světových pohárech v Poznani a Duisburgu byl třetí a první. Naopak v početnějších posádkách měnil plány…

Co vám ukázala první půlka předolympijské zimy?

To, že jsem na tom výkonnostně velmi dobře a poslední dva roky jsem měl asi trochu problém s psychikou. Veškerá moje chuť vítězit směřovala k pětistovce, protože kilometr je mnohem náročnější. A jak jsem teď vynechal pětistovku, snad se to na kiláku začíná projevovat.

Po bronzu v Poznani do vás trenér Karel Leština rýpal, že jste jel moc opatrně. Po vítězství v Duisburgu už vás chválil?

I když to nebyl moc rovnoměrný závod, jel jsem ho tak, jak trenér chtěl. Pochválil mě, říkal: „Pepíku, to bylo výborný“. Což se moc často nestává. (úsměv) Ale je pravda, že jak jsem jel první polovinu hodně rychle, v závěru jsem vytuhl. Takhle závodit dost bolí, ale dokázal jsem se sebrat a za pár hodin odjet semifinále na deblkajaku.

Na něm nakonec s Radkem Šloufem pojedete i na mistrovství světa, i když původně jste chtěl bojovat o olympijská místa se čtyřkajakem…

Když dáte dohromady čtyři nejrychlejší na singlech, tak z toho nevyplývá, že budete mít nejrychlejší čtyřkajak. Někdo se do posádky hodí víc, někdo míň. Na prvním svěťáku jsme byli osmí a nebyla tam plná konkurence, tohle by na vyjetí olympiády těžko stačilo.

Podle dlouholetého člena posádky Daniela Havla chybělo víc společného tréninku.

Četl jsem to. Ale od nominačních závodů jsme absolvovali tři stěžejní tréninky na čtyřce a na singla jsem se skoro nedostal. I kdybychom měli o trénink víc, nemyslím, že by to byl markantní rozdíl. Nevěřím, že bychom v této posádce byli schopni jet na mistrovství světa na medaili. Nebo bych musel obětovat tolik času na singlu, že bych na něm pak neexceloval.

Kajakář Josef Dostál se projel v pražské Troji při představení lodí Gumotex.

Gumotex

V Duisburgu jste byl na deblkajaku s Radkem Šloufem ale také osmý…

Ten závod nám také úplně nevyšel, je to stejně daleko k vyjetí olympijských míst jako na čtyřce. Ale jezdí se kilometr a tomu je trénink na singlu, který je pro mě prioritou, podobnější. S Radkem navíc trénujeme, skvěle si rozumíme, tak je to i z hlediska organizace jednodušší.

Váš plán bojovat v Tokiu ideálně o tři olympijské medaile už tedy neplatí?

Stále je to aktuální. Když kluci na čtyřce olympiádu vyjedou, může příští rok nominace dopadnout jinak a čtyřkajak jet v jiném složení, které dokáže na olympiádě bojovat o medaili.

Pro ideální složení posádky se využívá i tenzometrická analýza stylu pádlování.

Jasně, ale jedna věc je technika pádlování, druhá psychika lidí. Ve čtyřkajaku potřebujete jet synchronně. A když někdo na závodech bouchne s nervy a začne předbíhat nebo naopak jde později se záběrem, rozhodí to celou loď. Tenzometrické testování může něco ukázat, ale kdyby se to pak nevyzkoušelo v závodě, je v podstatě k ničemu.