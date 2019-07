Veslařky Antošová s Fleissnerovou postoupily do finále SP

Lenka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou postoupily na dvojskifu do finále Světového poháru ve veslování v Rotterdamu. České reprezentantky v Nizozemsku ovládly téměř s dvousekundovým náskokem rozjížďku a využily tak menšího počtu startujících ve své disciplíně.

Vítězně vstoupili do programu závěrečného dílu SP i skifaři Ondřej Synek, Miroslava Topinková a dvojka bez kormidelníka Jakub Podrazil, Lukáš Helešic. Zatímco Synek postoupil do čtvrtfinále, Topinková a Podrazil s Helešicem do semifinále.

Dvojskif lehkých vah Jan Cincibuch, Jiří Šimánek, dvojka bez kormidelnice Anna Žabová, Lucie Žabová i čtyřka bez kormidelníka Matěj Tikal, Matyáš Klang, Petr Melichar, Matěj Mach se v sobotu představí v opravách.

Dvojka bez kormidelníka lehkých vah Jan Hájek, Jiří Kopáč vstoupí do programu SP až v sobotu, kdy ji čeká takzvaný testovací závod. Do jejich kategorie se totiž přihlásily jen čtyři posádky a všechny tak mají jistou účast ve finále.