Čeští slalomáři na MS ovládli závod C2mix i v kategorii do 23 let

Včera

Smíšené dvojice juniorů Tereza Kneblová, Martin Kratochvíl a Daniel Urban, Ivana Kloboučková vybojovaly na MS juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu zlato a stříbro v kategorii C2 mix. V Krakově absolvovali kvalifikaci závodníci do 23 let a dál prošli všichni Češi. Tereza Fišerová v C1, Amálie Hilgertová na kajaku a Václav Chaloupka v C1 navíc v kvalifikaci nenašli přemožitele.