Šílené počasí. Kvůli orkánu dokonce na MS hrozila evakuace, čeští závodníci ale zabojovali

Vypadalo to, že z celého dne ještě bude pořádné drama. „V průběhu závodu začaly chodit výhružné korejské SMS, že počasí je strašné a mohla by hrozit dokonce i evakuace obyvatel, že se blíží orkán a mohlo by jít o život," objasňoval komplikovanou situaci v tiskové zprávě trenér reprezentace Jan Srb.

Navzdory tomu ale čeští reprezentanti Matěj Kozubek a Lenka Štěrbová bojovali. Kozubek, který se blýskl čtvrtým místem na pětikilometrové trati, předvedl další parádní výkon a chvíli dokonce vedl. Nakonec skončil v čase 4:54:27.5 jedenáctý se ztrátou 3 minuty a 21,3 vteřin na vítězného Francouze Axela Reymonda, který obhájil titul mistra světa.

Plavkyně Lenka Štěrbová během MS v Koreji

Ivo Stejskal, Český svaz plaveckých sportů

„Taktika byla jako vždy, držet se co nejdéle v balíku a zaútočit. Matěj tradičně nemá rád úplně volné tempo, tak klidně tahá," řekl Srb a dodal, že právě špatné počasí umožnilo Kozubkovi proniknout až na průběžnou první pozici. „Někteří volili taktiku být na mezičasech na čele, kdyby byl závod předčasně ukončen. I proto Matěj tři kola vedl a pro nás to byl nádherný pohled," rozplýval se.

Mezi ženami skončila jediná reprezentantka Lenka Štěrbová na 15. místě v čase 5:45:19.3 s více než půlhodinovou ztrátou na vítězku. Mistrovský titul získala po dvou letech opět Brazilka Ana Marcela Cunhaová.