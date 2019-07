BASA tvrdí muziku! Češky trhaly rekordy, štafeta jede na olympiádu

Parádní vstup do světového šampionátu v Kwangdžu mají za sebou české plavkyně, byť na první finálovou účast výprava ještě čeká. Ale: Barbora Seemanová na kraulařské čtyřstovce stáhla vlastní český rekord bezmála o dvě sekundy na 4:09,73 min. a po necelé hodině pomohla ve štafetě na 4x100 metrů k vylepšení vousatého národního maxima z olympiády v Aténách o šest sekund. A pozor: čas 3:40,78 min. nakonec stačil na jedenácté místo a to znamenalo přímou kvalifikaci na olympijské hry do Tokia!

Akronym křestních jmen českých závodnic Barbory Seemanové, Anny Kolářové, Simony Kubové a Aniky Apostalon je BASA. A v neděli tahle basa zahrála pořádně od podlahy a v zamračeném Kwandžu tekly slzy štěstí. I když to zprvu tak nevypadalo, i výrazný posun národního rekordu měl podle předpokladů stačit zhruba na patnácté místo. I tak ale byla velká naděje, že čas bude na olympijskou donominaci stačit. „Bylo by hustý, kdyby se nám to povedlo," vyprávěla Kubová po rozplavbě.

Slzy štěstí a satisfakce za Rio

Kolářová mezitím spěchala k monitoru zkontrolovat výsledky druhé rozplavby. A pak novinářskou mixzónu proťal ostrý výkřik. „Holky my jsme jedenáctý! Jsme tam!" křičela Kolářová. Víc neřekla, hlas se jí zlomil a v očích se zaleskly slzy - po neúspěšné kvalifikaci na olympiádu v Riu de Janeiro, kde jí účast utekla o pouhých sedm setin, prožívala obrovskou satisfakci.

„To si děláš kozy, to si děláš kozy, ty vole," reagovala spontánně Kubová a spěchala svou parťačku obejmout. „Je to pro mě zázrak. Přímý postup nebyl nereálný, ale byl určitě hodně daleko," snažila se ovládnout vzlyky Kolářová. „Pro mě je olympiáda odjakživa největší sen. Asi ještě nikdy jsem nebyla tak šťastná," líčila. „Tohle je prostě velké zadostiučinění a splněný sen," smála se Kubová.

Kolářová přiznala, že před závodem prožívala muka. „Snad nikdy jsem před štafetou nebyla takhle nervózní. Málem jsem spadla z bloku. Šlo mi o to, abych něco předvedla, zaplavala co nejlíp. Před startem to bylo hrozné," dodala Kolářová. „Viděla jsem, jak se ti klepe noha na bloku," prozradila Kubová se smíchem.

Seemanová neměla rekord v plánu

Základ úspěchu štafety položila na prvním úseku Seemanová, která byla v obtížné pozici. Necelou hodinu před štafetou totiž absolvovala svůj úvodní individuální start na trati 400 metrů a zcela proti předpokladům na ní opět posunula hranici vlastního českého rekordu. Dosavadní maximum 4:11,10 min. stlačila na 4:09,73 a na distanci, která je pro ni spíš doplňková, v letošním roce zaznamenala už víc než dvanáctisekundové zlepšení. „Šla jsem tam na dobrý pocit, osahat si bazén. A vzniklo z toho tohle. Nebylo to v plánu," vyprávěla devatenáctiletá závodnice, která opět potvrdila roli největšího talentu českého plavání.

Závadová: Snad aby mě radši diskvalifikovali

Jediná nespokojená z pětice českých závodnic, které v neděli zasáhly do programu MS, zůstala Barbora Závadová. Čas 2:18,37 min. v polohovém závodu na 200 metrů znamenal 27. místo a odstup sedmi sekund od osobního rekordu.

„Čas, co jsem předvedla, to je na dorost. To bych snad radši byla diskvalifikovaná, než aby svět viděl takový čas," povzdechla si šestadvacetiletá závodnice. „Ale stalo se. Do dvoustovky nejsme úplně fanda, plave ji hodně holek z jiných disciplín jako doplňkový start, takže jeto těžší. Beru to tak, že čtyřstovka je moje silnější disciplína," vytyčila si další cíl.