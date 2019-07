Highdiver Navrátil se znovu rve o medaili, v poločase je třetí

Extrémní skokan Navrátil je na plaveckém mistrovství světa v Koreji znovu v boji o medaili. Po prvních dvou skocích mu patří průběžné třetí místo se ztrátou 24 bodů na vedoucího Američana Steva Lo Buea, který obhajuje zlato ze šampionátu v Budapešti. Finále, do něhož postupuje dvanáct nejlepších z prvního kola, je na programu ve středu.

Navrátil, který obhajuje stříbro, vsadil na stejné skoky jako v Budapešti - na úvod v povinné obtížnosti trojité salto napřed s půlvrutem a ve druhém kole s libovolnou obtížností skok ze stoje na rukou nazad se dvěma a půl salty a třemi vruty. A rozhodčí opět precizně provedenými prvky přesvědčil - ze započítávaných známek neviděl horší než 8,5, dvakrát zapsal také devítku.

Po prvním kole byl Navrátil průběžně čtvrtý, po druhém skoku se posunul na třetí pozici. „Cítil jsem se dobře při dopadu, jak jsem rovnej a tvrdej. Hned pod vodou jsem čekal, že to bude dobré. Jsem rád, dostat tady takové známky je těžké," pochvaloval si.

Parádní show předvedl obhájce zlata Lo Bue, po druhém skoku, v němž Američan předvedl pět salt s půlvrutem, tribuny v univerzitním kampusu Čosun doslova vybuchly nadšením. Na druhém místě je Mexičan Jonathan Paredes, který na první příčku ztrácí osm bodů a před Navrátilem má náskok patnáct bodů. Až čtvrtý je s odstupem pěti bodů od českého skokana mistr světa z Kazaně v roce 2015, Brit Gary Hunt, který před dvěma lety nenaplnil roli největšího favorita a pokaženým posledním skokem přišel o medaili.

„Čeká nás den volna, uvidíme, co se stane. Steve je a bude určitě psychicky hodně nahoře. Gary mi přijde sevřený, snaží se jít hodně na jistotu, Budapešť ho vyškolila. Je stáhnutý a nedopadá do vody, jak by dopadal normálně," poznamenal na adresu hlavních soupeřů Navrátil.

Těsně po závodu se český závodník rozhodoval, zda jít hned odpoledne trénovat a mít před finále den volna, nebo nechat nácvik dalších skoků na úterý. „Dnešní den házím za sebe a koukám se dopředu. Každopádně na tom nejsem špatně," dodala česká medailová naděje.