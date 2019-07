Poslaly vzkaz těžce nemocné kamarádce. Plavecké medailistky dojaly svět

Světová rekordmanka byla poražena! Švédka Sara Sjöströmová se musela na letošním MS v závodě na 100 metrů motýlek spokojit „jen“ se stříbrnou medailí, časem 55,83 vteřiny ji pokořila teprve devatenáctiletá Kanaďanka Margareta MacNeilová, která tak vytvořila národní rekord. Svět ale i přes parádní čas vítězné Kanaďanky mluví o něčem úplně jiném.... Dojímá ho vzkaz, který po závodě obě plavkyně společně s bronzovou Australankou Emmou McKeonovou poslaly své těžce nemocné kolegyni, které je teprve devatenáct let.

Mladá Japonka Rikako Ikeeová prožívá hodně složité období. Je přitom velkým plaveckým talentem - třeba v roce 2017 získala na světovém šampionátu juniorů hned tři zlaté medaile, další nejcennější kov přidala v loňském roce na Panpacifických hrách. A to vypočítáváme jen některé z jejích úspěchů.

V únoru ale přišla smutná zpráva. Japonská naděje oznámila, že má leukémii a nastupuje léčbu. Mladičká plavkyně se zákeřnou nemocí bojuje, co jí síly stačí, a touží se vrátit včas na to, aby mohla závodit na olympiádě v Tokiu. Jenže boj je to samozřejmě náročný.

Nádherné gesto plaveckých hvězd, kterým podpořily nemocnou kamarádku

Lee Jin-man, ČTK/AP

Ikeeová nastoupila v rámci léčby na dlouhou cestu, ale tři nejšťastnější plavkyně závodu na svou kolegyni nezapomněly. Po závodě se všechny tři nechaly vyfotit s dlaněmi napřed. A na nich byl napsán vzkaz: Rikako Ikeeová, nikdy se nevzdávej.

„Chceme, aby to ukázalo, že jí podporujeme a jsme tady, kdyby něco potřebovala," řekla ke gestu plavkyň vítězka MacNeilová. Celý plavecký svět nyní vzkaz medailistek dojímá a všechny tři se za něj dočkaly slov uznání a chvály.