Extrémní skoky na olympiádě? Snad už brzy, věří české eso

Navrátil si v pondělí získal přízeň rozhodčích a třetí nejvyšší bodové ohodnocení precizními skoky. Na středu plánoval ještě přitvrdit - v prvním kole by měl zařadit skok ze stoje na rukou nazad s dvěma a půl salty skrčeně a na samotné finále chystá trojité salto napřed s dvěma a půl vruty.

„V prvním kole jsem vyndal esa z rukávu, abych se cítil dobře. Teď musím mít čisté skoky, oba skoky si ještě natrénuju," měl jasno český skokan, současně ale plánoval ve volném dnu vypnout. „Půjdu do tělocvičny, abych se zahřál. Relaxace, trocha jógy, strečinku. Bylo to teď pořád nahoru dolů, adrenalin, chvilku relax, zase adrenalin. Potřebuju vypnout," líčil.

Michal Navrátil na mistrovství světa v Koreji při skoku ze 27 metrů.

ČSPS/Ivo Stejskal

Sen? Olympiáda

High diving se stal součástí programu plaveckého mistrovství světa v roce 2013 v Barceloně a pravidelně se prezentuje jako nejatraktivnější disciplína šampionátu. A už nejen mezi samotnými skokany se spekuluje, že by si vysoce adrenalinová podívaná zasloužila místo na olympijských hrách.

„Mezinárodní federace FINA se nás snaží dostat na olympiádu, mluví se o šanci na rok 2024 v Paříži. Záleží samozřejmě na tom, komu se to v mezinárodních strukturách bude líbit. Výhodou je, že tenhle sport není nákladný. Je to o místě, divácky atraktivní lokalitě. Jinak se dá říct, že skočíme všude. Představte si náš závod u Eiffelovy věže, u které by se mohlo sejít třeba sto tisíc lidí," zasnil se Navrátil.

Problémem jsou kvóty

Překážkou v aktivitě FINA je ovšem na první pohled kvóta Mezinárodního olympijského výboru na počet sportovců na letních hrách. Ta vymezuje počet účastníků her hranicí 10500 závodníků a samostatnou kvótu má navíc každý sport. Proto se už nyní nedostanou na olympiádu všechny disciplíny, které je možné vidět třeba světových šampionátech.

„High diving je rozhodně atraktivní disciplína a FINA by jej na olympijských hrách měla ráda. Myslím ale, že je velký problém právě v počtu sportovců. Pochybuji, že by MOV navýšil plaveckým sportům kvótu. A že by FINA omezila třeba počet bazénových plavců mi nepřijde reálné, protože bazénové plavání je tradičně vlajkovou lodí celých her," soudí šéf Českého svazu plaveckých sportů Petr Ryška.

Motivace pokračovat

Pokud by se ale ledy pohnuly, byla by vidina olympijské premiéry pro českou hvězdu extrémních skoků významnou motivací v rozhodování, jak dlouho ještě snášet tvrdé rány o vodní hladinu, k níž se skokani při volném pádu řítí bezmála devadesátikilometrovou rychlostí.

„Kdyby nebyl v Čechách nikdo, komu bych to do té doby mohl předat, asi bych to ještě musel vydržet," poznamenal se smíchem Navrátil. „Určitě by to byla výzva ještě něco předvést," dodal.