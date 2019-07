Prostě to tam namydlila. Kubová prosvištěla do semifinále padesátky sedmým časem

Znakařka Simona Kubová postoupila ve středu na MS v korejském Kwangdžu do semifinále závodu na 50 metrů. Časem 28,00 sekund prošla mezi nejlepší šestnáctku ze sedmého místa, semifinálové rozplavby znakařek startují v 13:37 SELČ.

Dohmat za rovných 28 sekund znamenal pro Kubovou odstup 22 setin od osobního a zároveň českého rekordu. „Jsem spokojená. Padesátka je vždycky buď, a nebo a já jsem brala postup jako povinnost. Čas je super, jen třikrát jsem v kariéře plavala padesátku rychleji," komentovala po rozplavbách výsledkovou listinu chomutovská závodnice.

Ve večerním semifinále měla jasný cíl na osobní rekord zaútočit. Kde může dohnat ztracené setiny? „Trošku mi nevyšel dohmat. Na padesátce prostě musí sednout všecko. Po startu přesné a rychlé vyvlnění, pak to neuplácat a dohmátnout dobře. Rychlostně jsem na tom dobře, spíš se ještě musím zaměřit na technické věci. Uvidíme odpoledne, ráda bych ale pod 28 sekund," poznamenala.

Záběry nepočítá

Pro „couvající" znakaře je závěr závodu vizuálně komplikovanější. Jen správným načasováním posledního záběru lze podle Kubové čas stáhnout, nebo pokazit i o dvě desetiny sekundy. „Je potřeba se takhle zhoupnout dozadu..." naznačila pohybem. „Specialistky mají přesně napočítané, že pojedou padesátku na pětatřicet záběrů. Já to mám takhle spočítané na stovce, na padesátce to tam prostě mydlím," líčila se smíchem.

Jaký čas může stačit na postup do finále? „To si vůbec netroufám říct. Na minulém šampionátu byl postup za 27,6. Jak je ale sezona před olympiádu, tak se možná některé holky soustředí spíš na stovku a dvoustovku. Uvidíme. Když to vyjde, bude to jen dobře," dodala Kubová.

Do středečních rozplaveb zasáhla rovněž Barbora Závadová. Na trati 200 metrů motýlek specialistka na polohový závod dohmátla v čase 2:15,63 min. a daleko za hranicí postupu obsadila 28. místo.