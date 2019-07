Kraulařkám ani Frantovi se postup nezdařil. Jako bych někoho táhla, mrzelo Seemanovou

Seemanová v předchozích individuálních startech na dvoustovce a čtyřstovce posunula hranici osobního rekordu, na stometrové trati se ale časem 54,62 svému maximu (54,19) přiblížit nedokázala. Od postupu do šestnáctičlenného semifinále dělilo devatenáctiletou plavkyni na 19. místě 37 setin.

„Přišlo mi, že se ve vodě moc neposouvám. Bylo to uhrabané, jak jsem moc chtěla. Pocitově se mi nejelo dobře, ve vodě mi přišlo, jako bych někoho táhla. Nebylo to úplně fajn," mrzelo Seemanovou.

Česká kraulařka Barbora Seemanová v rozplavbách závodu na 100 m na MS v Kwangdžu.

ČSPS/Ivo Stejskal

Skalp Pellegriniové zahřál

Česká závodnice startovala v dráze vedle Federiky Pellegriniové a po dohmatu ji mohl hřát skalp italské hvězdy. „Po včerejších startech musela být slušně mrtvá," připomněla Seemanová středeční tažení Pellegriniové za zlatem na kraulařské dvoustovce a dvě rozplavby ve smíšené polohové štafetě. „Samozřejmě mě ale potěšilo, že jsem ji porazila. I když jsem se v posledních metrech bála, abych ji dala," culila se.

Bezprostředně po rozplavbě bylo patrné, že se pere se smíšenými pocity. „Stovka se nepovedla, jak jsem chtěla. Čas není úplně nejhorší, ale není to ani kousek od osobáku, takže jsem trošku zklamaná. Chtěla jsem i tady posunout maximum, mám tenhle závod ráda. Ale asi nemůžu chtít všechno, takže budu spokojená. Uvidíme, co mi řekne trenérka. Předpokládali jsme, že pokud nezaplavu pod 54 sekund, tak je postup nerálný. Reálné to nakonec bylo, ale nevyšlo to. Co se dá dělat," podotkla.

Česká kraulařka Anika Apostalonová v rozplavbách závodu na 100 m na MS v Kwangdžu.

ČSPS/Ivo Stejskal

Franta se těší na padesátku

Apostalon dohmátla v poslední rozplavbě v čase 55,51 s. S výkonem pomalejším o 22 setin než letošní maximum obsadila česká závodnice 31. místo, od osobního rekordu dělilo čtyřiadvacetiletou kraulařku 83 setin.

Franta rozjel rozplavbu znakařské dvoustovky ve vysokém tempu, v závěru ale chomutovskému plavci viditelně ubývalo sil a časem 2:00,52 se zařadil na 27. místo. „Od dvoustovky jsem neměl žádná očekávání. Měl jsem menší cíl zaplavat pod dvě minuty, ale poslední fáze přípravy byla směřovaná spíš na sprinty, na stovku a na padesátku. Na dvoustovce jsem neměl takovou vytrvalost, jakou bych potřeboval. Teď se těším na padesátku, zkusím to tam bouchnout," poznamenal jednadvacetiletý závodník.

Český plavec Tomáš Franta na trati závodu 200 metrů znak na MS v Kwangdžu.

ČSPS/Ivo Stejskal

Kingová nechápala

O rozruch se na bazénu univerzitního centra Nambu v dopoledním programu postarali rozhodčí, kteří v rozplavbě ženské prsařské dvoustovky diskvalifikovali americkou hvězdu Lilly Kingovou. Dvaadvacetiletá vítězka závodu na 100 metrů ve třetí rozplavbě dohmátla jako první, vzápětí ale ztuhla šokem při pohledu na výsledkovou tabuli a údaj DSQ.

Podle serveru SwimSwam obdržela americká výprava informaci, že olympijská vítězka na jedné z obrátek porušila pravidla a nedotkla se zdi oběma rukama současně. Z pohledu televizní kamery se verdikt jevil jako sporný a Američané podle očekávání podali proti diskvalifikaci protest.