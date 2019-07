Franta dvoustovku napálil a pak umíral. To bude výsměch, konec trval snad minutu, hrozil se

Franta svou rozplavbu vyhrál v čase 2:00,52, jímž zaostal za svým osobním rekordem o tři desetiny sekundy. Tudíž úplně nespokojený být nemusel. Totální vyčerpání ale naznačovalo, že závod neproběhl podle jeho představ. „Cože? Stovka za 57,20? No, tak to jsem přepálil," konstatoval u monitoru s výsledky. "A poslední padesátka za 32 sekund? Ty kráso. Tak to sklidím pěkný výsměch, až přijdu mezi ostatní. No nic, zkusil jsem to," usmál se.

Ještě do poslední obrátky se jednadvacetiletý závodník cítil relativně dobře. Pak ale přišel očistec. „Už to přetočení na břicho do poslední obrátky jsem cítil, že nemám tolik síly. Odraz a výjezd ale ještě šel, tak jsem si řekl, že do toho zkusím ještě kopnout. Ale už to nešlo, najednou jsem cítil, jak zpomaluju, neměl jsem sílu v záběru. Cítil jsem, jak jenom prohrabávám vodu. Posledních pětadvacet metrů bylo hrozný peklo, fakt děsný," líčil.

Český plavec Tomáš Franta na trati rozplavby na 200 metrů znak na MS v Kwangdžu.

ČSPS/Ivo Stejskal

„Přišlo mi, že ta pětadvacítka trvá snad minutu, fakt jsem umíral," otřásl se a chytil se za břicho. „To je z těch suplementů, žaludek to moc nebere. Necítím předloktí, stehna mě bolí hrozně...," láteřil.

Na trati, kde nechal spoustu sil, přitom neměl Franta přehnaná očekávání. „Měl jsem menší cíl, zkusit zaplavat pod dvě minuty. Ale poslední fáze přípravy byla směřovaná spíš na sprinty, na stovku a na padesátku. Na dvoustovku jsem neměl takovou vytrvalost, jakou bych potřeboval. Teď se budu soustředit na sobotní padesátku. Vyplavu se, odpočinu si a zkusím to tam bouchnout. Těším se," dodal a pomalým krokem se vydal do šatny.