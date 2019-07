Štípalo to, ale trauma z dvoustovky je fuč. Super MS, i když chyběla třešnička, hřálo Kubovou

„Pěkně mě to štíplo, ale tím časem jsem naprosto nadšená," podotkla Kubová po rozplavbě při pohledu na výsledky. Od osobního rekordu 2:09,92 sice měla odstup, letos ale dosud plavala nejrychleji za 2:11,76. „Nevěděla jsem, co od dvoustovky čekat. Chtěla jsem plavat pod 2:12. Samozřejmě ještě lepší by bylo pod 2:11. Ale i tak jsem hodně dlouho takhle rychle neplavala," vyprávěla.

Kubová měla na dvousetmetrové trati před pěti lety na evropském šampionátu v Berlíně na dosah zlato, na poslední padesátce jí ale došly síly a musela skousnout páté místo. I tenhle moment ji pak nadlouho uvízl v paměti. „Poslední padesátka dopadla, jak dopadla. Na olympiádě v Riu to stejné. Myslím, že jsem z dvoustovky měla největší traumata. Když se to stane na velkém závodě, tak je to o to horší. Teď jsem ráda, že se k téhle trati vracím. Dnešní čas je super," líčila.

Znakařka Simona Kubová v rozplavbě závodu na 200 m na MS v korejském Kwangdžu.

ČSPS/Ivo Stejskal

Spokojená byla i proto, že tempo dokázala udržet i přes rychle ubývající síly na posledním bazénu. „Je to hrozně o tempu. Zvlášť pro mě, spíš sprinterku, je těžší nastavit rytmus na první stovku, aby mi zbyly síly na tu druhou. Tady to začalo strašně bolet až po poslední obrátce. Jela jsem dvoustovky, kdy to bolelo třeba celou sto padesátku," otřásla se při vzpomínce na některé závody.

Šampionát v Kwangdžu je pro plavce testem na olympiádu v Tokiu, nejen sílou konkurence, ale i prostředím a klimatem. To, že olympijský limit nepadl přímo v Koreji, Kubovou netrápilo. „Jsem ráda, že se k němu přibližuju. Dvoustovkou si navíc zlepším i stovku," poznamenala.

A teď za videoanalytiky

Po svém posledním závodu na MS plánovala navštívit videoanalytiky českého týmu a rozebrat detaily svého výkonu. „Zeptám se, kde mám největší ztráty, a jak na tom zapracovat. U mě je to první obrátka a práce na čtyřiceti a šedesáti metrech. Tenhle úsek bych chtěla zlepšit. Teď bude sezona na krátkém bazénu, o to víc potřebuju obrátky zlepšit. Chci jít ještě nahoru, mám na to rok," měla jasno o plánech na dobu před Tokiem.

Znakařka Simona Kubová v cíli rozplavby závodu na 200 m na MS v korejském Kwangdžu.

ČSPS/Ivo Stejskal

Kubová na šampionátu vybojovala na znaku deváté místo na stometrové trati, na padesátce byla desátá a štafetě na 4x100 metrů volný způsob pomohla v roli kraulařky k 11. místu, které znamenalo místenku pro hry v Japonsku. Jak bude nejzkušenější členka české výpravy na Kwangdžu vzpomínat?

„Na pětadevadesát procent super, mrzí mě ale ty kousíčky, osm setin a desetina od finále. Kdybych jela domů s dvojitou finálovou účastí, tak by to bylo hezčí. Být devátá a desátá na světě ale určitě není špatné a jestli jsem měla třeba trochu smůlu, tak může štěstí přijít jindy a v ještě důležitějších závodech. Myslím, že jsem to jako předolympijský test zvládla, byť třešnička chyběla," přemítala.

Majitelka bronzu z ME v dlouhém bazénu v Debrecínu a MS v krátkém bazénu v Istanbulu v roce 2012 a držitelka jedenácti medailí z ME v krátkém bazénu včetně zlata ze šampionátu v Herningu 2013 oslaví v srpnu osmadvacáté narozeniny, úvahy o tom, jestli v pátek neplavala poslední závod na MS v kariéře, ale nerozvíjí. „Nikdy neříkej nikdy. Já teď vše směřuju k příštímu roku. Co bude pak, to prostě nevím. Už mi není nejmíň, zažila jsem v plavání hodně. Pořád mě ale baví závodit. Nechám to otevřené," dodala.