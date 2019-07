Kapustňák i princezna. Plavkyně se místo sociálních sítí vrhly na pastelky

Jdou tak trochu proti proudu. České závodnice na světovém šampionátu v Koreji bydlí ve vesnici sportovců pohromadě a během společných chvil v apartmánu v patnáctém poschodí bytového věžáku objevily v dnešní době možná trochu nevídanou kratochvíli - pustily se do kreslení.

Simona Kubová, Barbora Seemanová, Anika Apostalon a Barbora Závadová si daly během šampionátu oddych od sociálních sítí a ve volném čase se na hodiny ponořily do světa barevných tužek. „Máme takový kreslící kroužek," culila se nejstarší z celé party, sedmadvacetiletá znakařka Kubová.

Prvotní impuls v apartmánu číslo 1502 přišel od Barbory Seemanové, která si na ukrácení dlouhé chvíle přibalila do Koreje antistresové omalovánky. „První den jsem měla chvíli volna, tak si říkám ‚Jdu malovat'. A Anika, která je umělecky nadaná, se přidala a začala malovat různé věci a zvířata a pak jsme se do toho vrhly nějak všechny," vyprávěla nejmladší členka české výpravy.

České plavkyně (zleva) Anika Apostalon, Barbora Závadová, Barbora Seemanová a Simona Kubová na MS v Kwangdžu.

„Je to super, strašně se tím odreagujeme. Odvede to myšlenky a člověk aspoň nekouká furt na filmy. Já bych teda měla psát dizertaci, ale na to nemám náladu," říkala nadšeně Kubová. „Pustíme si hudbu a kreslíme," popisovala Apostalon. „Tuhle čtyři hodiny v kuse," doplnila Seemanová.

Od omalovánek se plavecké kvarteto brzy přesunulo k volné tvorbě. „Přešly jsme na jiný stupeň a malujeme zvířata, já jsem si nakreslila princeznu Moanu," přiblížila Kubová. „Já jsem kreslila pandu, kočku, myš, kuře, kapustňáka, sovu a slona," vyjmenovávala Seemanová.

Obrázky si navíc Češky kreslily i jako vzájemnou motivaci do závodů. „Namalovaly jsme si obrázky pro štěstí. Od Barči Závadové mám koalu, měla jsem ho s sebou i při závodu pro štěstí," prozradila Seemanová. „Já jsem od Báry dostala slona a sama jsem jí namalovala Doryho z filmu Hledá se Nemo. Aby jí to plavalo," usmívala se Kubová.

Češky ve volné chvíli nepohrdnou ani filmem, třeba počítačové hry se ale v jejich apartmánu nechytily. „To spíš kluci, nás to tak nebaví. Kreslení je ale fakt super. Jeden by řekl, omalovánky. Ale jak se soustředíte, abyste nepřetáhl...," líčila Kubová. „Vůbec jsem nečekala, že bychom tady mohly takhle trávit čas. Byla náhoda, že jsme vzaly pastelky s sebou," dodala Seemanová.