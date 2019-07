Rekordní show, v hlavní roli Dressel, Rus a 17letá senzace

Phelps přišel o další rekord

Jen dva dny poté, co ztratil 10 let starý rekord na motýlkářské dvoustovce, přišel legendární Michael Phelps o primát i na stometrové trati. Už v semifinálové rozplavbě posunul hranici maxima Caeleb Dressel o plných 32 setin na 49,50 s. Třetím časem si rovněž zajistil postup maďarský teenager Kristóf Milák, který ve středu vymazal Phelpsův rekord na dvoustovce, a v sobotním finále lze čekat obrovský souboj a dost možná další překonání rekordu.

Dressel se navíc po rekordním motýlku musel okamžitě přeorientovat na kraul a za půl hodiny stál opět na bloku na startu semifinále sprintu na 50 metrů. Obavu, zda jej motýlek příliš nevyčerpal, rozptýlil poměrně jednoznačně - do sobotního finále postoupil nejrychlejším časem.

„Obří gratulace Caelebe! Tenhle týden jsi superrychlý! Vydrž se silami až do konce!" vzkázal Phelps do Koreje. Dressel před dvěma lety na MS v Budapešti vyrovnal sedmi triumfy Phelpsův rekord v počtu zlatých z jednoho šampionátu a letos mohl zaútočit na jeho překonání. To se po stříbru z mixové štafety polohově a nezařazení do kraulové štafety na 4x200 m nestane, pořád ale může Dressel opět odvézt sedm nejcennějších kovů: tři zlata už má (50 m motýlek, 100 m kraul a štafeta 4x100 m kraul), v sobotu plave tři finále (100 motýlek, 50 m kraul a smíšenou štafeta 4x100 m kraul) a v neděli má na programu štafetu 4x100 m polohově.

17letá senzace Regan Smithová

Senzační den prožila v Kwangdžu teprve 17letá Regan Smithová. V ranní rozplavbě znakařské dvoustovky, z níž se nepodařilo postoupit do semifinále Simoně Kubové, Američanka posunula hranici svého vlastního juniorského rekordu. Ve večerním semifinále pak zrychlila o další tři sekundy a stlačila sedm let starý světový rekord krajanky Missy Franklinové o úctyhodných 71 setin na 2:03,35 min.

„Viděla jsem jeden z nejúžasnějších výkonů v životě, nevím, kdo jiný by si měl rekord zasloužit. Lidé zapomenou časy, zapomenou barvu medaile, ale nikdy nezapomenou, co při tvém závodu cítili," složila poklonu Smithové Franklinová.

Skvělé časy a přepisování světových tabulek

Ve finále prsařské dvoustovky pak ze světového maxima ubral půlsekundu Anton Čupkov, který dohmátl v čase 2:06,12 min. Dosavadní maximum 2:06,67 ve čtvrtečním semifinále na setinu vyrovnal Australan Matthew Wilson, na finále si ale rozhodující úder schoval ruský plavec.

A způsob, jakým maximum překonal, byl famózní. Žádné vedení od prvních metrů, ale pěkně závěrečný útok ze zadních řad. Čupkov byl na mezičase osmý jak na padesátce, tak na stovce. Před třetí obrátkou se posunul na páté místo a až závěr měl vpravdě fenomenální: poslední padesátku plaval za 31,89 a jako jediný šel pod 32 sekund a pouze čtvrtý Australan Subblety-Cook zvládl na posledním bazénu stlačit čas pod 33 sekund.

Senzační je ovšem i pohled na další dosažené časy. Stříbro bral Wilson za 2:06,68 a bronz dosavadní držitel rekordu Japonec Ippei Watanabe v čase 2:06,73. Před rozplavbami dvoustovky se přitom jen třikrát v historii plavalo pod 2:07 a během dvou dnů je takových výkonů osm - čtyřikrát Čupkov a Watanabe s Wilsonem dvakrát.

Celkem se zatím na letošním šampionátu přepisovaly světové tabulky už sedmkrát a bude zajímavé sledovat, co přinese závěrečný víkend. Před dvěma lety v Budapešti padlo jedenáct světových rekordů. V Kwangdžu byly překonány už tři historické rekordy ze světového šampionátu v Římě v roce 2009, který později získal přízvisko Umělohmotné hry.

Italské mistrovství vstoupilo do dějin záplavou 43 světových rekordů díky později zakázaným tělovým plavkám ze supermateriálů, které snižovaly tření vody a nadnášely. Světová maxima se tehdy přepsala v 38 ze 40 disciplín. A ještě ve středu odpoledne bylo dosud v platnosti jedenáct z nich - devět v mužské kategorii (7 v individuálních závodech+2 štafety) a dva v ženské (1 individuální trať+1 štafeta).