Hladový Fuksa vyhlíží brutální kulisu. Kvůli čemu by oželel individuální medaili?

Co si vybavíte z předchozího mistrovství světa v Szegedu?

Jako junior jsem jel dvoustovku i pětistovku a ta atmosféra byla brutální. Závodil jsem tam jako osmnáctiletý týpek, který jezdil jen v Račicích a teď najednou v Szegedu. Když jsem jel semifinále dvoustovky, lidi tak řvali, že jsem se nedokázal soustředit na start a zkazil ho.

Atmosféru jako v Szegedu asi kanoisté jinde nezažijí.

Je to Mecca rychlostní kanoistiky, zase tam budou mraky lidí. Pro mě je to jeden z nejoblíbenějších kanálů, vždycky se mi tam jezdilo dobře. Taťka tam získal dva světové tituly, mamka to tam měla ráda, tak jsme to s bráchou podědili. Ani nevím, jestli jsem tam někdy prohrál. Hlavně závody v Szegedu bývají regulérní, protože buď fouká zezadu nebo proti, ale vždycky přímo, takže mají všichni stejné podmínky.

Vloni jste před světovým šampionátem všechny závody vyhrával, letos jste ve Světovém poháru získával stříbra, na Evropských hrách jste byl šestý. Jste teď v jiné pozici?

Jsem mnohem hladovější, když jsem ještě letos nic nevyhrál. Chci si spravit chuť. Není na mně žádná tíha, že bych obhajoval nějaké výsledky, spíš můžu překvapit. Asi se mnou i tak spousta lidí počítá, doufám, že ze mě pořád budou soupeři mít strach. Ale uvnitř jsem klidnější.

Zároveň pojedete o olympijskou nominaci s bratrem Petrem.

To je pro mě největší cíl, klidně bych oželel individuální medaili, kdyby se nám to povedlo. Musíme skončit do osmého místa, už dostat se do finále bude těžké. Pár lodí je jinde, zbytek je hodně vyrovnaný. Nejdůležitější bude už v pátek odpoledne semifinále, snad na něj pošetřím síly v dopolední rozjížďce na singlu.

Jak reálný cíl je olympiáda? Na Evropských hrách jste spolu byli šestí.

Teď přibydou Brazilci, Číňani a Kubánci, ale chceme porazit ještě nějakou evropskou posádku, což je určitě v našich silách. Teď nás povzbudilo mistrovství republiky, kde jsme zajeli slušný čas, myslím, že tak rychle u nás nikdo nejel. I tréninky vypadají dobře.

Jak prožívá blížící se boj o olympiádu váš táta, který je i vaším trenérem?

Některé tréninky absolvujeme s ním, jiné s dědou, zatím mi přijde v klidu. Ale na závodech nervózní bývá, to mě až někdy vytáčí. (úsměv) Ale samozřejmě to chápu, všichni jsme trochu nervózní.