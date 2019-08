Dostál věří, že ponorka vyjede Tokio

Dostál se v Szegedu chystá na start na olympijských kilometrových tratích a v singlu chce navázat na medailovou šňůru, kterou drží od roku 2016. „Myslím, že formu na medaili mám. Je to jen o mé hlavě a o tom, jak bude finále vypadat. Nemám to totiž v Szegedu moc rád, ani nevím proč. Sice jsem tam vyhrál pětistovku, ale kilometr nikdy," hlásil trojnásobný olympijský medailista na včerejším setkání s novináři v loděnici Dukly.

V letošním Světovém poháru se Dostál na singlu blýskl v květnu třetím místem v Poznani a především červnovým triumfem v Duisburgu a před cestou na MS si jako hlavní úkol vytyčil zvládnutí taktiky. „Za poslední dva roky totiž nemám snad ani jeden po taktické stránce dobře zvládnutý závod. V Duisburgu jsem to napálil tak, že jsem zavařil nejen sebe, ale i soupeře a díky tomu jsem vyhrál. Je lepší tempo kontrolovat a vyrazit na poslední dvoustovce. I když mi to trenér pokaždé vyčítá," vyprávěl s úsměvem.

Josef Dostál (vpředu) a Radek Šlouf

Ivana Roháčková

Uspěje i v deblkajaku?

Současně bude elitní kajakář poprvé usilovat o úspěch i v deblkajaku, do nějž usedl spolu se Šloufem letos. Dvoumetrový obr přitom na první pohled překvapivě přijal roli háčka, přestože váží o třicet kilogramů víc než jeho parťák. „Tuhle se mi smály nějaké děti, že jezdíme na ponorce. Ještě že nejsem ješitný," usmíval se Dostál. „Myslím ale, že jsme dobře sjetí. Dvacet třicet metů se rovnáme, pak to chytne švuňk, zvedne se příď a jede to bezvadně," culil se.

Radek Šlouf (vlevo) a Josef Dostál měli důvod k úsměvům

Jistotu Tokia v singlech bude v Szegedu mít první pětice, v deblech nejlepší šestka. „Pro mě je debl novým impulsem a poslední šancí na olympiádu. Kvóta pro Tokio je proto jasný cíl a je jedno, jestli budeme první, nebo šestí," poznamenal Šlouf. „Já tedy myslím, že to není jedno!" vyhrkl se smíchem Dostál, který v jediném letošním vystoupení se svým parťákem vyjel osmé místo na SP v Duisburgu.