Česká jednička zabojuje o velkou premiéru. Pomohl jí i trénink mezi delfíny

Kanadský tým oslovila na loňském mistrovství světa s jasným cílem. Udělat všechno pro to, aby mohla zabojovat o hry v Tokiu, kde si ženy na kanoi odbydou premiéru. „Já se s těma holkama znala, šlo o to, dohodnout se s vedením a trenérem, musel to schválit svaz. Měli jedinou podmínku, aby skupina neměla víc než deset lidí a bylo to ukočírovatelné,“ líčí.

A benefity tvrdé zimní přípravy si nemůže vynachválit. Místo tréninku jen s parťačkou z deblkanoe Lenkou Jandovou rázem jezdila s devíti dalšími špičkovými závodnicemi. „Každý úsek jsem se s někým tahala a věděla, že když ostatní holky ty tvrdé dávky zvládnou, musím já taky,“ popisuje Ježová, bývalá juniorská mistryně Evropy ještě na deblkajaku.

V Szegedu ji od čtvrtka čekají zatím nejdůležitější závody kariéry. O to, aby byla u olympijské premiéry kanoistek, se popere na dvoustovce na singlu a pětistovce spolu s Jandovou. „Na deblu se jede o osm míst, na singlu o pět, takže větší šance je na deblu. Ale jak se blíží olympiáda, konkurence neuvěřitelně narostla,“ srovnává osmadvacetiletá Ježová.

Jedna soupeřka jí ale odpadla, kanadská hvězda Laurence Vincentová-Lapointeová měla pozitivní dopingový test.

Nejlepší česká kanoistka Jana Ježová.

Ivana Roháčková

„Na Floridě jsem trénovala i s ní a nevěřím, že by vzala něco vědomě. Ona je vzor pro mnohé holky, něco jako Federer rychlostní kanoistiky, vždycky byla naprosto férová na vodě i mimo ni. Je ta poslední, od koho bych čekala, že by něco vzal,“ říká Ježová na adresu jedenáctinásobné mistryně světa.