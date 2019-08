Nejdřív bubny, potom masakr. Česká vosa podřídila vše jednomu cíli

Vysoké tribuny tyčící se v délce dvou set metrů před cílem ještě byly zaplněné spoře, ale na víkendové vyvrcholení kanoistického mistrovství světa už bude volných sedaček minimum. „Až se ty tribuny zaplní, bude to masakr,“ očekává trojnásobný olympijský medailista.

Právě cesta na olympiádu do Tokia je pro Dostála v Szegedu hlavním mottem, proto letos oželel i neolympijskou pětistovku, na níž pravidelně sbíral medaile a letos mohl obhajovat světové zlato z loňského šampionátu z portugalského Montemoru.

„Kdybych teď jel ještě pětistovku, bylo by to fakt hustý. Asi by tam byla další medaile, ale naše cíle jsou větší směrem k olympiádě, medaili a ideálně i té nejcennější,“ vysvětloval Dostál, kterého v Szegedu čeká boj o Tokio i v posádce deblkajaku s Radkem Šloufem.

Svoji rozjížďku zvládl suverénně, jeho černožlutá „vosa“ vypálila od úvodních metrů, soupeři jeho cestu za vítězstvím sledovali z uctivé vzdálenosti. Pak už si Dostál první místo viditelně kontroloval, přesto zajel druhý nejrychlejší čas ze všech kajakářů.

„Věděl jsem, že musím zajet rychle, abych dostal dobré semifinále,“ vysvětloval. To se mu splnilo, o postup mezi elitní devítku pojede v pátek v 18.07.